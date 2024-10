GM og Ford krasjer

Onsdag ettermiddag var Dow Jones- og S&P 500-indeksen tilnærmet uendret, etter å ha klatret til rekordnivåer dagen før. General Motors og Ford Motor gjorde det langt verre, med nedturer på henholdsvis 5 og 6 prosent. Morgan Stanley nedgraderte aksjene, grunnet stadig tøffere konkurranse fra Kina og redusert kjøpekraft i hjemmemarkedet. Ford får nå en «nøytral»-anbefaling, mens GM er «undervekt».

Det ble også kjent at Berkshire Hathaway har dumpet flere aksjer i Bank of America, USAs nest største bank. Buffett-konglomeratet har nå solgt for rundt 9 milliarder dollar siden midten av juli. Dagens eierskap er 10,5 prosent.

Det er verdt å merke seg at Buffett holdt fast på BofA-aksjene under fjorårets «mini-krise» i den amerikanske banksektoren. På generalforsamlingen i mai erklærte han at han likte konsernet og ledelsen, med toppsjef Brian Moynihan i spissen. Den 94-årige milliardæren har dessuten ofte advart mot å «vedde imot Amerika». Onsdag ettermiddag var NofA-kursen ned med 1 prosent.

For øvrig melder stadig flere amerikanske selskaper om masseoppsigelser, og nå er det Southwest Airlines' tur. Flyselskapet skal redusere antallet piloter og kabinpersonale med mer enn 300, for å redusere kostnadene. Aksjen har tapt 45 prosent i de seneste fem årene, men steg med 1 prosent onsdag.

På Frankfurt-børsen fikk SAP en nedtur på nesten 3 prosent. USAs justisdepartement har begynt å etterforske hvorvidt den tyske programvaregiganten ble enig med rivalen Carahsoft om ikke å konkurrere på pris i forbindelse med salg til de amerikanske myndighetene.

Det var derimot en god dag for gullinvestorer, idet metallets pris økte til enda en toppnotering. På det meste var nivået i spotmarkedet 2.670 dollar pr. unse, noe som innebærer en økning på 40 prosent i det seneste året. Gull- og gullgruveaksjer skys av de fleste norske forvaltere og strateger, men er et yndet investeringsobjekt i mange andre deler av verden.