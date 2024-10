I de nye anslagene har også selskapets kontantstrømprognose blitt betydelig nedjustert. Mens selskapet tidligere forventet en positiv kontantstrøm, sier de nå at de forventer en negativ fri kontantstrøm på mellom minus 5 og minus 10 milliarder euro for 2024. Dette kommer av at selskapet forventer vesentlig lavere justerte driftsinntekter enn tidligere enn anslått.

Kjøpsmulighet

Det er ikke bare salgene som har gått trått for Stellantis i år, også på børsen har selskapet slitt. Etter at selskapets aksje gikk til all time-high i midten av mars, har aksjen falt med mer enn 40 prosent på børsen.

Dette har gjort at flere ser en mulig kjøpsmulighet i aksjen, og både JP Morgan, Morgan Stanley og Goldman Sachs har en kjøpsanbefaling på selskapet.

Morgan Stanley har et kursmål på 19 dollar pr. aksje, det tilsvarer en oppside på 18 prosent. Mens JP Morgan, som kom med en oppdatering natt til mandag, har et kursmål på 20 dollar – det tilsvarer en oppside på 25 prosent.

Goldman Sachs, som ikke har oppdatert analysen sin på en måned, ser størst oppside av de tre med et kursmål på 23 dollar pr. aksje, som tilsvarer en oppside på 43 prosent.

Flere bilprodusenter sliter

Stellantis' utfordringer speiler en bredere trend i bilindustrien, hvor også tyske bilprodusenter som Volkswagen, Mercedes og BMW har rapportert om svakere resultater. Volkswagen, som nylig reduserte sine prognoser for andre gang i år, opplever sviktende etterspørsel etter personbiler og har nå nedjustert sin forventede driftsmargin fra 7 prosent til 5,6 prosent.

Volkswagen peker blant annet på kostnader knyttet til stenging av en Audi-fabrikk i Belgia, samt svakere salg i Kina, som hovedårsakene til den negative utviklingen. I likhet med Stellantis, står tyske bilprodusenter overfor økt konkurranse fra kinesiske elbilprodusenter som har presset prisene og dermed redusert marginene. For 2024 forventer Volkswagen at deres globale leveranser vil falle til rundt 9 millioner kjøretøy, ned fra 9,24 millioner i 2023.