Sportsbilaksje stuper 22 prosent

Britiske Aston Martin Lagonda, best kjent som James Bonds foretrukne bilmerke, fikk et kursfall på 24 prosent mandag. Sportsbilprodusenten varslet at inntjeningen og volumene i tredje kvartal kommer til å skuffe, grunnet forsinkede leveranser av deler og komponenter samt svak etterspørsel i Kina, verdens største bilmarked. I det seneste året har nesten 60 prosent av selskapets børsverdi forduftet.

En langt større bilprodusent, Stellantis, stupte 15 prosent. I likhet med Aston Martin nedjusterte konsernet sin guiding for 2024. En forklaring er at lagrene i Nord-Amerika skal krympes, blant annet ved å senke prisene og produsere færre biler for dette området. I tillegg hevder ledelsen at det globale bilmarkedet er blitt verre, samtidig som tilbudssiden vokser og konkurransen fra Kina tiltar.

Årets driftsmargin ventes nå å bli 5,5-7,0 prosent, i stedet for minst 10 prosent, og i stedet for å generere kontanter ser Stellantis nå for seg 5-10 milliarder dollar i negativ fri kontantstrøm. Stellantis er verdens tredje største bilprodusent og eier merker som Chrysler, Dodge, Opel, Jeep og Alfa Romeo.

Også Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz og BMW ble trukket ned av de dystre spådommene, med kursfall på 2-5 prosent.

Et par europeiske makrotall var mer oppløftende. Tysklands årlige konsumprisvekst sank til 1,8 prosent i september, mens økonomenes konsensusestimat lå på 1,9 prosent. Inflasjonen i Italia overrasket like mye, og her er vi nå nede på bare 0,8 prosent. Begge tallene er «harmonisert», slik at de kan sammenlignes på tvers av landegrensene.

På New York-børsen var Nios kursutvikling et speilbilde av Stellantis'. Aksjen var ved firetiden opp med 14 prosent, etter at den kinesiske elbilprodusenten meldte om en kapitalinnsprøytning tilsvarende nesten 5 milliarder kroner fra «strategiske investorer». Pengene skal bidra til å opprettholde Nios langsiktige fordeler innenfor teknologi, produkter, tjenester og brukersamfunn, samt til markedsføring og geografisk ekspansjon, ifølge ledelsen.