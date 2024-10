Europeisk bilgigant på felgen

Stellantis, Volvo Car, Volkswagen, Mercedes-Benz og Renault fikk kursfall på 2-4 prosent torsdag, delvis som følge av rykter om at EU snart skal innføre skyhøye tollavgifter på kinesiske elbiler. Europeiske bilprodusenter er imot grepet, som trolig vil resultere i at Kina svarer med samme mynt. Kina er verdens største bilmarked, med rundt 30 millioner solgte nye biler årlig. Til sammenligning er tallene for USA og EU henholdsvis 15 millioner og 11 millioner.

At Barclays nedgraderte Stellantis fra «kjøp» til «hold» bidro til nedturen. Banken kuttet dessuten sine estimater for driftsresultatet i 2024-2026 med 33-45 prosent, blant annet grunnet krympende markedsandeler i USA og Europa. Som om ikke det var nok, hintet Stellantis, som blant annet eier merkene Alfa Romeo og Chrysler, om potensielle «justeringer» av utbyttet og tilbakekjøpsprogrammet i 2025. Aksjekursen er nå på det laveste nivået siden juli 2022.

Annen statistikk viser at eurosonens produsentpriser fra juli til august økte med 0,6 prosent, dobbelt så mye som ventet. De var likevel 2,3 prosent lavere enn et år tidligere.

I USA la Constellation Brands, som er best kjent for ølmerket Corona, frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for sitt seneste regnskapskvartal. Ølsalget går fortsatt bra, men det selges mindre vin og brennevin. Et aber var at ledelsen ikke oppjusterte guidingen for hele året, og ved firetiden var aksjen ned med 2 prosent.

Levi Strauss senket derimot sin guiding for regnskapsårets omsetningsvekst fra 1-3 prosent til skarve 1 prosent. Dongeriprodusenten la også frem skuffende salgstall for det seneste kvartalet, mens inntjeningen per aksje slo konsensusestimatet med 7 prosent. Etterspørselen etter Levi's-klær er robust, men kundene snur ryggen til Dockers-merket. Ved firetiden var aksjen ned med 8 prosent.

For øvrig regnes dongerijeans ofte som noe erkeamerikansk, på linje med cowboyhatter og hamburgere. Buksetypen stammer imidlertid fra Nimes i Sør-Frankrike, derav ordet «denim».