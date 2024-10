Northvolt-datter slått konkurs

Det harde været rundt den svenske batteriprodusenten Northvolt fortsetter. Selskapet har lenge slitt med underskudd, og har hatt problemer med oppskalering av virksomheten.

Tirsdag fortsetter de dårlige nyhetene å komme ut av selskapet, når det melder at et av Northvolts datterselskap, Northvolt Ett Expansion, er slått konkurs.

Begrunnelsen for konkursen er den finansielle situasjonen i Norhvolt Ett Expansion. Datterselskapet har ingen direkte ansatte, sier Northvolt. Totalt har Northvolt over 20 datterselskap.

Expansion skulle overse byggingen av Northvolt Ett – Northvolts utvidelsesplaner ved hovedfabrikken i Skellefteå. Planene ble suspendert i september.

Da meldte Northvolt om at 1.600 ansatte skulle sies opp. Oppsigelsene skulle fordele seg på 1.000 ansatte i Skellefteå, 400 i Västerås og 200 i Stockholm. Totalt er det 6.500 ansatte i selskapet.

«Nødvendig for Norhvolts fremtid,» sa toppsjefen, Peter Carlsson, da.

Volkswagen er Northvolts største eier, med 20 prosent av aksjene.

– Sender ikke gode signaler

Marie Karlsson Tuula er professor i sivilrett ved Linnéuniversitetet i Kalmar. Hun er ikke overrasket over meldingen som kom fra Northvolt på tirsdag.

– Det har vært en lang periode hvor de har diskutert hvorvidt de skal slå selskapet konkurs, sier Tuula til SVT.

INTE BRA: Professor i sivilrett ved Linnéuniversitetet, Marie Karlsson Tuula, mener at Northvolts datterselskap er slått konkurs ikke er godt nytt for selskapet. Foto: Karlstads Universitet

Tuula påpeker overfor den svenske kanalen at datterselskapet står helt fritt fra Northvolt, og at det er den 12. oktober som er den virkelig kritiske datoen for selskapet.

Da skal Northvolt betale skatter- og avgifter til den svenske staten for 60 millioner svenske kroner.

Tuula sier at selv om datterens konkurs ikke er ensbetydende med at Northvolt vil følge samme sti, er det imidlertid ikke godt nytt som kommer ut av selskapet.

– Det er klart at det ikke sender noen gode signaler.

Tidligere i september var Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, klar på hvilken rolle staten ville ta i Northvolt.

«Det er ikke aktuelt for den svenske staten å gå inn og bli aksjonær. Akkurat nå ligger ballen hos Northvolts aksjonærer.»