Tyske Continental fikk et kursløft på over 6 prosent onsdag, etter at dekk- og bildelprodusenten varslet om økt lønnsomhet i tredje kvartal. Årsaken er kostnadskutt og mer effektiv produksjon, heller enn høyere etterspørsel. Ledelsen venter imimdlertid omsetningsvekst i fjerde kvartal.

Continental har dessuten hyret inn Goldman Sachs og JPMorgan for å bistå med utskillelsen av sin bildelvirksomhet i 2025. I tillegg har konsernet fått tillatelse til å utvide sin thailandske dekkfabrikk. Ekspansjonen har en prislapp på 400 millioner dollar.

Bayers aksjekurs stupte derimot 7 prosent. Legemiddelprodusentens sliter fremdeles som følge av sitt oppkjøp av Monsanto i 2018, En amerikansk domstol skal nå vurdere hvorvidt sistnevntes produkter forårsaket helseproblemer ved et utdanningssenter i delstaten Washington. Et forlik på 10,9 milliarder dollar ble inngått med rundt 60.000 angivelige ofre i 2020, men fremdeles gjenstår omtrent like mange søksmål.

I USA var Alphabet-kursen ned med 2 prosent ved firetiden, etter at landets justisdepartement meldte at en tvungen splittelse av Google vurderes. Tanken er å øke konkurransen i markedet for blant annet nettlesere og søkemotorer. Dersom dette skjer, risikerer andre IT-giganter å få samme behandling.

Også Orkanen Milton påvirker enkelte aksjer, idet den nærmer seg Florida. Blant annet er Disney, som eier Disney World i Orlando, utsatt. Meglerhuset Raymond James påpekte tirsdag kveld at tidligere orkaner i delstaten svekket konsernets driftsresultat med 50-100 millioner dollar. Disney World er verdens mest besøkte feriested, med utrolige 49 millioner besøkende i fjor. Til sammenligning var tallene for Paris og London henholdsvis 29 millioner og 20 millioner.

Cruiseaksjer var uansett de største vinnere i S&P 500-indeksen, etter at markedslederen Carnival meldte om overraskende mange bestillinger for 2025. Toppsjefen ser vedvarende høy etterspørsel og rekordhøye priser. Aksjen fikk et løft på 5 prosent, mens oppturen for Royal Caribbean og Norwegian Cruise Line ble på henholdsvis 3 og 8 prosent.