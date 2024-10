I mars kommenterte Erik Must kort til Finansavisen at han aldri har solgt en eneste aksje i Kongsberg Gruppen siden han kom inn som investor i selskapet i 2006.

Tirsdag viste imidlertid oppdaterte aksjonærregistre at Must har redusert beholdningen med 88.619 aksjer, tilsvarende aksjer verdt om lag 95 millioner kroner.

Finansavisen skrev tidligere på dagen at det kunne være snakk om et salg, men Erik Must kommenterer tirsdag kveld til Finansavisen at det ikke er salg av aksjer det er snakk om, men en gave.



– Det er ikke salg av aksjer i Kongsberg Gruppen, men en gave til stiftelsen Svanhild og Arne Musts Fond for Medisinsk Forskning, sier han.

Aksjonærene kan dermed ta til ro med at Must fremdeles aldri har solgt en Kongsberg-aksje.

Reduksjonen tar sted i Must sin private aksjebeholdning, som reduseres fra 188.619 til akkurat 100.000 aksjer. Etter transaksjonen eier Must, som har mesteparten av aksjene i Must Invest, totalt 4.550.000 aksjer i Kongsberg Gruppen.

Aksjonærendringene oppdateres vanligvis to børsdager etter transaksjonsdato. Endringene kan stamme fra ordinært kjøp eller salg, men også fra andre typer transaksjoner som utlån til emisjoner eller shorting, samt flytting mellom selskaper.



Ny all-time high

95 millioner til tross, det er likevel en relativt liten reduksjon det er snakk om, hvis man sammenligner med Erik Musts portefølje på drøyt 5 milliarder kroner i Kongsberg-aksjer. Transaksjonen representerer en reduksjon på om lag 1,9 prosent av alle aksjene Must har i selskapet, inklusive Must Invest.

Les også Ser 43 prosent oppside for våpenaksje Skyhøy etterspørsel gjør at selskapet forventes å levere tosifret årlig vekst og marginekspansjon over det neste tiåret, påpeker Danske Bank.

Kongsberg Gruppen har sett en pen utvikling de siste årene, og siden årsskiftet har aksjen steget over 140 prosent, mye takket være økende satsinger på forsvar etter Russlands invasjon av Ukraina.

Det bidrar til at Erik Must, som er selskapets største private investor, ligger på 26. plass på Kapitals kåring av Norges 400 rikeste med en formue på 12,5 milliarder kroner. Investeringen i Kongsberg Gruppen alene er nok til å havne blant de 100 rikeste nordmennene, ifølge listen.

Da Must først gikk inn i selskapet i 2006, ble Kongsberg-aksjen omsatt til mellom 30–35 kroner. Tirsdag formiddag ligger aksjen på en ny all-time high på 1.138 kroner. Det betyr også at markedsverdien har steget til over 200 milliarder kroner.

Les også Kjempekontrakt for Kongsberg Nederland kjøper luftvern for 11 milliarder kroner. Kongsberg-aksjen skyter fart på Oslo Børs, og nærmer seg rekordnivåer.

Høye forventninger

Kongsberg Gruppen legger frem tall for tredje kvartal på torsdag neste uke.

SEB skrev tidligere i en analyse at meglerhuset venter at Kongsberg Gruppen vil rapportere et ebitda-resultat på 1,97 milliarder kroner for tredje kvartal 2024, opp 21 prosent på årsbasis, og 2 prosent over konsensus. Inntektene estimeres til 12 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 20 prosent på årsbasis.

KOG består av fire forretningsområder, der Kongsberg Maritime (KM) og Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er de to klart største. KM hadde i fjor en omsetning på 20,2 milliarder kroner, mens KDA solgte militærutstyr for 16 milliarder kroner.