Kraftig resultatfall for Norske Skog

Selv om Norske Skog gjennomførte prisøkninger både for emballasje- og avispapir i løpet av tredje kvartal for å dempe effekten av kostnadsøkninger, falt resultat markert. Papirprodusenten fikk i kvaralet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 91 millioner. Det er en nedgang fra 471 millioner i andre kvartal 2024.

På forhånd ventet analytikerne en EBITDA på 111 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av selskapet.

Norske Skog (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 3 006 3 036 Driftsresultat −13 36 Resultat før skatt −156 112 Resultat etter skatt −153 134



«Til tross for overkapasitet i publikasjonspapir- og emballasjemarkedene, har Norske Skog en positiv markedsutvikling i disse markedene. Det er fortsatt overkapasitet i disse markedene og behov for kapasitetsavvikling i industrien,» opplyser Norske Skog i kvartalsrapporten.

– Vi får svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder på emballasjepapirkvaliteten, noe som lover godt for våre planer om å levere totalt 760.000 tonn emballasjepapir fra Bruck og Golbey til markedet i de kommende årene. Vi er spesielt tilfredse med å ha styrket vår markedsposisjon innen avispapir ved å øke markedsandelen gjennom høyere salgsvolumer i tredje kvartal 2024 sammenlignet med samme kvartal i fjor, og det skjer i et fallende marked for publikasjonspapir, sier konsernsjef Geir Drangsland i Norske Skog.

3,7 milliarder i gjeld

Industriselskapets kontantstrøm fra driften var -272 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 299 millioner i forrige kvartal. Kontantstrøm fra drift i tredje kvartal ble negativt påvirket av en økning i arbeidskapitalen på 261 millioner på grunn av innregning av CO2-relaterte inntekter og høyere lagerbeholdning.

Selskapets driftsresultatet i kvartalet var -13 millioner, sammenlignet med et driftsresultat i andre kvartal 2024 på 364 millioner. Resultat før skatt i kvartalet var -156 millioner, sammenlignet med et overskudd før skatt på NOK 311 millioner i forrige kvartal.

Netto rentebærende gjeld økte i perioden fra NOK 2.970 til 3.717 millioner, hovedsakelig som følge av investeringer ved Norske Skog Golbey, økt arbeidskapital og svakere norsk krone som påvirker gjeld i euro.