Store kursbevegelser for Swedbank og Volvo

Europas viktigste børsindeksene var noe ned onsdag. Selv Deutsche Bank-kursen sank med rundt 1 prosent, til tross for at topp- og bunnlinjen i tredje kvartal oversteg konsensusestimatene med en god margin. Mange analytikere ble imidlertid skuffet over at finansgigantens tapsavsetninger mer enn doblet seg fra samme periode året før. Kursvsvekkelsen skyldtes dessuten at en tysk domstol ga tidligere Postbank-aksjonærer medhold i at Deutsche Bank betalte dem for lite i forbindelse med oppkjøpet i 2010.

I samme sektor fikk Swedbank, lederen i Sveriges boliglånarked, en opptur på mer enn 5 prosent. Også her ble inntjeningen bedre enn ventet, hovedsakelig grunnet kostnadskutt og ekstraordinære gevinster. Netto renteinntekter krympet, men ikke fullt så mye som meglerhusene hadde spådd. I motsetning til Deutsche Bank, kunne Swedbank dessuten melde om lavere utlånstap.

I Holland steg Heineken-kursen med 3 prosent. Bryggeriet innfridde forventningene med en organisk salgsvekst på 3,3 prosent, hvorav prisøkninger bidro med 2,6 prosent. Markedet for «luksusøl» i Brasil, India og Sør-Afrika leverte imidlertid en volumvekst på imponerende 8,7 prosent. Ledelsen opprettholdt sin inntekts- og driftsresultatprognose for 2024.

Volco Car-kursen stupte derimot med 5 prosent, selv om lønnsomheten overrasket positivt og antallet solgte biler økte med 3 prosent på et år. At el- og hybridbiler nå står for nesten halvparten av Volvos volumer innebærer imidlertid at konsernet er særlig sårbart for dagens kraftige nedtur i elbilmarkedet – særlig ettersom konkurransen fra kinesiske rivaler blir stadig hardere. Volvo-ledelsen nedjusterte følgelig sin prognose for årets omsetningsvekst fra 12-15 prosent til 7-8 prosent.

På den andre siden av Atlanterhavet var både Dow Jones- og S&P 500-indeksen betydelig ned ved firetiden. En stadig mer åpenbar utfordring for dagens skyhøye prising av amerikanske aksjer er at landets lange renter fortsetter å stige. Den tiårige versjonen lå onsdag ettermiddag på 4,26 prosent, mer enn noen gang siden sent i juli.