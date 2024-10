Kongsberg Gruppen knuste forventningene

– Tredje kvartal ble et solid og begivenhetsrikt kvartal. Vi leverte lønnsom vekst samtidig som vi signerte viktige avtaler som legger grunnlag for sterk utvikling også fremover. I tillegg til å levere på nåværende forpliktelser har vi tatt skritt for å øke kapasiteten videre og inngått nye utviklingssamarbeid, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 11 924 9 978 Driftsresultat 1 868 1 270 Resultat før skatt 1 771 1 312 Resultat etter skatt 1 369 1 043



Teknologikonsernet hadde omsetningsvekst på 19 prosent til 11,9 milliarder kroner i tredje kvartal, mens ordreinngangen i kvartalet var på nesten 13 milliarder krone, mot 11,3 milliarder i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i tremånedersperioden ble 1.868 millioner kroner, tilsvarende en EBIT-margin 15,7 prosent.

«Den solide lønnsomheten i kvartalet viser at Kongsberg Gruppens evner å skalere når driftsinntektene øker,» står det i kvartalsrapporten.



I samme kvartal i fjor leverte Kongsberg Gruppen en EBIT på 1.270 millioner kroner. Ifølge Infront var det ventet en EBIT på 1.623 millioner kroner. Fordelaktig prosjektmiks, volumeffekter og effektiv prosjektgjennomføring bidro til den økte marginen, hevder selskapet i rapporten.

Maritime med sterkest vekst

Den største bidragsyteren til veksten i kvartalet var Kongsberg Maritime, som økte driftsinntektene med 30 prosent sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Inntektene endte på 6,5 milliarder kroner, mens ordreinngang var på snaut 7 milliarder kroner.

Veksten i ordre fra nybygg var på nesten 40 prosent og utgjorde mer enn halvparten av ordreinngang.

– Gjennomsnittlig alder på verdensflåten har økt betydelig de siste ti årene. Samtidig møter verdens skipsfart skjerpede krav knyttet til reduserte utslipp og økt energieffektivitet. Teknologi er nøkkelen til å lykkes med dette og Kongsberg Gruppen er ledende i denne utviklingen, sier Håøy.

Kongsberg Defence & Aerospace hadde driftsinntekter på 4,3 milliarder kroner i tredje kvartal, tilsvarende en vekst på 8 prosent fra samme kvartal i fjor. Ordrereserven var ved utgangen av september på 72 milliarder kroner.

– Økt sikkerhet og forsvar er høyt på agendaen i de fleste land og vi opplever stor etterspørsel etter våre produkter og tjenester. Samtidig er verden inne i en stor omstilling hvor energieffektivisering og overgang til fornybare energikilder står i fokus. Kongsberg Gruppen er godt posisjonert, har en rekordhøy ordrereserve og markedsaktiviteten har aldri vært høyere, sier Håøy.