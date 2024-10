Renault trosser svakt bilmarked

Renaults børsverdi hadde krympet med en firedel siden årets foreløpige topp sent i mai. Torsdag fikk aksjen imidlertid en rekyl på 5 prosent, etter at bilprodusenten la frem overraskende sterke tall for tredje kvartal. Populære og relativt dyre nye modeller bidro til at omsetningen økte med 1,8 prosent, mens analytikerne hadde spådd en svekkelse på 1,5 prosent. Justert for valutaendringer ble veksten på 5 prosent, selv om antallet solgte biler sank med 5,6 prosent.

I Sverige steg Telia-kursen med 2 prosent, til tross for at topplinjen knapt endret seg fra samme periode året før. To pluss var uventet god lønnsomhet i kjernevirksomheten, samt at konsernet jekket opp sitt bunnlinjeestimat for 2024. Ledelsen viste til betydelige kostnadsreduksjoner. Blant annet skal rundt 15 prosent av de ansatte miste jobben innen utgangen av året. Grepet er nødvendig, gitt et tregt telekommarked.

SEB-kursen stupte derimot 5 prosent. Nordens nest største kapitalforvalter ble i tredje kvartal rammet av tap av viktige kunder i sin privatbank. Dette, kombinert med lavere svenske renter, bidro til at netto renteinntekter skuffet. Når inntjeningen per aksje likevel oversteg konsensusestimatet, skyldtes det finansielle gevinster.

På New York-børsen var UPS ved firetiden opp med nesten 5 prosent. Lederen i USAs marked for pakketransport publiserte uventet sterke resultater, som følge av både høyere volumer og reduserte utgifter. Ledelsen oppjusterte dessuten sitt anslag for årets driftsmargin. At UPS nå opplever økt aktivitet, etter ni kvartaler med svak etterspørsel, regnes typisk som et positivt signal også for USAs økonomiske utvikling. Skeptikere påpekte imidlertid at mye av volumveksten på 6,5 prosent skyldtes at amerikanerne kjøper mer fra billigforhandlere som Shein og Temu.

For Harley-Davidson var bremsene på. Aksjekursen sank med mer enn 1 prosent, da det ble kjent at salget i tredje kvartal falt med 26 prosent. Høye renter svekker visst nok interessen for motorsykler.