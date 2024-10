I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Niclas Gehin at Elkem leverte et solid tredje kvartal, med et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 1.235 millioner kroner, omtrent 14 prosent over både estimatene og konsensus.

Dette skyldes ifølge analytikeren bred forbedring i både volum og salgspriser. Samtidig har Gehin nedjustert sine estimater for inntjening pr. aksje i 2025–2026 med 4 til 6 prosent, som følge av videre prisfall på silikoner og silisium. Analytikeren opprettholder holdanbefalingen, men kutter kursmålet fra 22 til 20 kroner.

Analysefakta Aksje: Elkem Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Hold (Hold) Kursmål: 20 (22)

Gehin nevner også en mulig nedskrivning av Elkems utestående betalinger fra Vianode-prosjektet, da Norsk Hydro nylig nedskrev sin egen eierandel til null og stoppet videre finansiering.

I tillegg forventer han strammere marginer i Elkem fremover, grunnet økt kinesisk kapasitet og svak etterspørsel i silikoner. Til tross for fremgang i de øvrige divisjonene, mener Gehin at den negative utsikten for silikoner-segmentet rettferdiggjør en pris/bok-verdi på 0,5-gangeren.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.