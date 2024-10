Kina-smell senker Mercedes

Mercedes-Benz Group skuffet stort fredag. Den tyske produsenten solgte luksusbiler for 34,5 milliarder euro i tredje kvartal, mens meglerhusene hadde spådd 36,1 milliarder euro. Nivået var dessuten dramatisk lavere enn i andre kvartal. Ikke overraskende rammet dette bunnlinjen hardt, og inntjeningen på 1,18 euro per aksje var 10 cent verre enn ventet. Ledelsen skyldte på at Mercedes går over til andre produkttyper, i praksis elbiler, samt «et utfordrende marked» og knallhard konkurranse, særlig i Kina. Aksjekursen svekket seg med 1 prosent.

I luksussektoren fikk også franske Remy Cointreau juling. I likhet med Mercedes fortalte brennevinprodusenten at markedet er vanskelig, og selskapets omsetning var betydelig lavere enn ventet. Prognosen for hele året ble redusert, selv om ledelsen ser muligheter for en viss innhenting i USA sent i 2024. Kursfallet ble på rundt 1 prosent.

Heller ikke det italienske olje- og gasselskapet Eni imponerte. Både topp- og bunnlinjen bommet stygt på konsensusestimatet, som følge av lavere gassvolumer og prisfall. Nettoresultatet, justert for engangsposter, stupte 30 prosent fra samme periode året før, og dessuten senket ledelsen sin prognose for hele året – blant annet grunnet forventninger om en snittoljepris på 83 dollar fatet, heller enn 86 dollar. På den positive siden ble programmet med tilbakekjøp av egne aksjer ekspandert, og Eni-kursen var opp med nesten 2 prosent.

Paris-baserte Sanofi meldte derimot om overraskende sterke inntekter og inntjening. Legemiddelselskapet økte driftsresultatet med 20 prosent, justert for valutaendringer. Det var heller ikke noe å si på omsetningsveksten på 16 prosent. Høy etterspørsel etter allergimedisinen Dupixent og ulike vaksiner bidro til utviklingen. Sanofi-aksjen steg med rundt 2 prosent.

I USA slo Colgate-Palmolives inntjening konsensusestimatet med en god margin, selv om inntektene bare så vidt innfridde. Ledelsen snakket om en «sunn blanding av volumvekst og prisøkninger», men ved firetiden var aksjen likevel ned med nesten 4 prosent.