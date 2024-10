Det skjer samme dag som selskapet la frem tall for tredje kvartal som viste seg å være langt over analytikerforventningene.

Konsernsjef i Orkla, Nils Selte, har lastet opp med 10.000 aksjer til en snittkurs på 103,70 kroner, tilsvarende rett i overkant av én million kroner. Etter transaksjonen eier sjefen 242.765 aksjer, verdt vel 25 millioner.

Finansdirektør Arve Regland har gjennom investeringsselskapet Simsan kjøpt 15.000 aksjer til samme snittkurs, altså for over 1,5 millioner kroner, og sitter nå med akkurat 100.000 aksjer i selskapet.

Økte med 20 prosent

Børsgiganten økte driftsresultatet med 20 prosent i tredje kvartal.

– Orkla fortsatte i 3. kvartal den gode utviklingen. Vi oppnådde vekst i driftsresultat og økt kontantstrøm i våre porteføljeselskaper. Det er oppløftende å se at de fleste av våre selskaper har økt sine driftsmarginer, samtidig som de gjør betydelige investeringer i merkevarebygging og reklame. Også Jotun leverte et godt kvartal, med fortsatt voksende salgsvolum og et solid driftsresultat, sa konsernsjef Nils Selte i forbindelse med tallene.