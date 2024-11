– Vi har investert 70 millioner dollar i en ny fabrikk i Little Rock i Arkansas i USA, som vil være i drift i første halvår neste år. Vi har nylig også besluttet å øke investeringen ved anlegget med ytterligere 25 millioner dollar til en ny produksjonslinje. Det gjør at vi kan doble produksjonen av emballasje til det amerikanske markedet, sier Elopak-sjefen.

Etterspørselen etter Elopaks produkter beskriver han som god, og en grunn til det er et stadig sterkere krav fra myndigheter og forbrukere i ulike land om å redusere plast i emballasje.

– Mange av våre kunder har forpliktet seg overfor aksjonærer, dagligvarehandelen og kunder å redusere sine karbonutslipp. For å nå målene som er satt, leter de aktivt etter alternative produkter til plast. Våre produkter er en av løsningene på deres problemer, sier Körmendi.

ØKOMELK PÅ ØKOKARTONG: Rørosmeieriets direktør Trond Vilhelm Lund samarbeider med Elopak om å utvikle mer miljøvennlig emballasje, uten bleket kartong. Foto: Oliver Orskaug

Elopak utvikler stadig mer miljøvennlige pappkartongløsninger. I Norge samarbeider selskapet blant annet tett med Rørosmeieret som produserer økologiske produkter.

Emballasjen meieriet bruker er ubleket og inneholder grovere trefibre, noe som reduserer utslippene sammenlignet med mer tradisjonelle melkekartonger.

Vaskemiddel i kartong

Mange meierier og produsenter av juice rundt om i verden har langvarige relasjoner med emballasjeaktører som det kan være vanskelig å utkonkurrere. Dermed må man se seg om etter nye kundegrupper skal man vokse.

Elopak har derfor siktet seg inn mot produsenter av flytende vaske- og skyllemidler. Orkla er en aktør de har fått på kroken, og i norske og andre nordiske butikker er det nå blitt et ganske vanlig syn av påfyllkartonger med produkter som blant annet Omo, Milo, Klar og Blenda.

– Markedet for non-food, som vi kaller disse produktene, er et stort potensial for oss. Produsentene og dagligvarehandelen leter aktivt etter løsninger som kan erstatte plastflasker med noe annet, sier Körmendi.

Finansavisen skrev i fjor at det produseres 460 millioner plastflasker fylt med vaskemidler i Europa årlig. En undersøkelse fra 2018 estimerte at USAs plastsøppelberg av vaskemiddelflasker veide 14,5 millioner tonn.

– Aktører som Procter & Gamble ønsker å selge vaskemidler i kartongemballasje, og i Storbritannia går en av de store dagligvarekjedene i bresjen for å selge sine egne merkevarer med vaskemidler i kartong, sier Körmendi.

Målet hans er å kapre en større andel av de nye kundegruppene som etterspør kartongemballasje.