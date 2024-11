Kraftig minus for Kongsberg Automotive

Inntektene falt for Kongsberg Automotive i tredje kvartal. Selskapet melder om inntekter på 181 millioner euro, mot 220 millioner euro i tredje kvartal i fjor.

Driftsresultatet er omtrent halvert sammenlignet med samme periode i fjor og selskapet melder om en EBITDA på 8,1 millioner euro i tredje kvartal, mot 17,6 millioner i tredje kvartal i fjor.

Bunnlinjen endte i kraftig minus. I tredje kvartal melder selskapet om et resultat etter skatt på minus 8,3 millioner euro.

I september kjøpte Arne Fredly seg opp til en eierandel på 15 prosent i Kongsberg Automotive, og investoren var klar på at det lå betydelige muligheter til å forbedre lønnsomheten i selskapet.

Driftsmarginen i de tre første kvartalene i 2024 er likevel bedre påpeker selskapet, sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet kan vise til en EBIT på 2,9 prosent i årets tre første måneder, mot 0,1 prosent samme periode i fjor.

Guidingen for 2024 lyder nå på inntekter 760 til 790 millioner euro og en EBIT på 18 til 24 millioner.

– 2024 er et omstillingsår for KA. Våre initiativer for å bedre den langsiktige lønnsomheten har materalisert seg og kommet frem, til tross for svakere etterspørsel fra kunder mot slutten av dette året. Kostnadsreduksjon og operasjonell forbedring hjelper oss å skape bedre finansielle resultater på lavere volum, sier konsernsjef Linda Nyquist Evenrud i en pressemelding.

Kongsberg Automotive tredje kvartal (mill. euro) (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 181 220 EBITDA 8,1 17,6 EBIT 1,1 9,7 Resultat etter skatt - 8,3 5,8

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00