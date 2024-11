Kongsberg Automotive (KOA) har slitt med sviktende omsetning i hele år. I årets to første kvartaler var salgsinntektene henholdsvis 17 og 15 millioner euro svakere enn året før.

Tirsdag la bildelprodusenten frem tall for tredje kvartal som viste forsterket nedgang. Denne gangen endte topplinjen på 181,6 millioner euro, tilsvarende et fall på hele 39 millioner euro sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Kongsberg Automotive (Mill. EUR) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 181,6 220,6 Driftsresultat 1,1 9,7 Resultat før skatt −6,8 12,2 Resultat etter skatt −8,3 5,8

– Litt over 80 prosent av vårt salg er rettet mot Europa og Nord-Amerika, markeder som har opplevd en vedvarende nedgang over tid, både innen nyttekjøretøy og personbiler. Dette er en krevende situasjon, men vi møter den med klare tiltak for å sikre både effektivitet og langsiktig vekst, sier konsernsjef Linda Nyquist-Evenrud om omsetningssvikten.

Årets omsetning er så langt 71 millioner euro, eller rundt 850 millioner kroner, lavere enn i samme periode i fjor. Det gjenstår fortsatt ett kvartal i 2024, og Nyquist-Evenrud ser ikke for seg en snarlig bedring. Dermed ligger det an til et omsetningsfall på over 1 milliard kroner i 2024.

– Vi venter en relativt flat utvikling inn i første halvår 2025, sier hun.

– Jobber bedre

De svake markedene gjorde at KOA i forrige uke måtte senke årets forventinger for andre gang på kort tid.

I august ble forventede salgsinntekter i år dratt ned fra 830–880 millioner euro til 790–830 millioner. Nå er målet å nå en omsetning på 760–790 millioner euro. Samtidig ble det i forrige uke iverksatt et nytt kostnadskuttprogram på minst 10 millioner euro. Det innebærer at 150 KOA-ansatte må gå fra sine jobber.