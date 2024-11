Tung tirsdag for Ferrari og Hugo Boss

Ferrari-kursen stupte 6 prosent, etter at den italienske produsenten la frem tall for tredje kvartal. Inntektene økte med 6,5 prosent på ett år, til 1,6 milliarder euro, selv om antallet solgte biler sank med 2 prosent. Ebitda, justert for engangsposter, endte opp på 638 millioner euro, helt på linje med analytikernes forventninger. I tillegg ble prognosen for regnskapsåret 2024 opprettholdt.

Det kan virke merkelig at nyhetene utløste kursfall, men aksjen var allerede opp med 40 prosent siden nyttår. Investorene har for lengst fått med seg at etterspørselen etter Ferraris legendariske sportsbiler forblir høy, samt at stadig flere kunder betaler ekstra for å personalisere dem. Mange aksjonærer valgte følgelig å «selge på nyheten», heller enn å kjøpe flere aksjer.

I klesbransjen er Hugo Boss et anerkjent merke, men tirsdag tapte aksjonærene likevel godt over 4 prosent, Konsernet varslet at det neppe klarer å innfri sine topp- og bunnlinjemål for 2025, som følge av blodfattig etterspørsel. I tredje kvartal var driftsresultatet 7 prosent lavere enn i samme periode året før, men en hårsbredd bedre enn konsensusestimatet. JPMorgan hevdet imidlertid at den «positive overraskelsen» ikke var særlig oppmuntrende, ettersom bruttomarginen skuffet.

En tredje europeisk aksje, AstraZeneca, var ned med nesten 9 prosent. Den Beijing-baserte mediegruppen Caixin publiserte en omfattende artikkel om hvordan legemiddelprodusenten angivelig svindlet Kinas helseforsikringssystem. Myndighetene skal ha etterforsket firmaet i tre år, med et fokus på salget av et medikament mot lungekreft. Allerede i januar 2022 ble flere AstraZeneca-medarbeidere mistenkt for å jukset med testresultater, slik at pasienter kunne få behandlingen dekket av sin forsikring.

For milliarder av personer over hele verden er AstraZeneca bedre kjent for sin coronavaksine, som ble lansert i 2020. Fra utgangen av 2019, før pandemien startet, og frem til nyttår 2022 steg kursen med 45 prosent. Den har siden svekket seg med rundt 10 prosent.