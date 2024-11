Bewis omsetning faller – må kutte kostnader

Tredje kvartal endte med 252 millioner euro i omsetning for Bewi, som er store på emballasje og isolasjonsløsninger. Tallet er en nedgang fra 267 millioner euro i samme periode i fjor. Adm. direktør i Bewi, Christian Bekken, sier likevel det er tegn til bedring i markedene selskapet opererer i.

– Rentene har gått ned, og forventes å synke ytterligere, som er positivt for bygg- og anleggsbransjen, sier han i en børsmelding i forbindelse med rapporteringen av av tallene for tredje kvartal.

Justert EBITDA var på 23 millioner euro, som er ned fra 24 millioner euro i fjor.

Skal kutte kostnader

BEWIs såkalte nedstrømsvirksomhet har gjort det bedre enn samme kvartal i fjor, mens det for oppstrømsvirksomheten var mer utfordrende, med svakere resultater for RAW og Circular. På grunn av dette skriver selskapet at de vil gjennomføre kostnadskutt som skal gi årlige besparelser på seks millioner euro.

Dårligere 2024

De første ni månedene hadde Bewi en nettoomsetning på 773 millioner euro, som også er en nedgang fra fjoråret da tallet var 853 millioner euro. Justert EBITDA er ned fra 84 til 71 millioner euro