– Hexagon Group leverte en rekordhøy EBITDA i dette kvartalet. Det er takket være betydelige forbedringer i den operasjonelle effektiviteten. I tillegg kommer økt aktivitet innen tunge lastebilsystemer i Hexagon Agility, sier Jon Erik Engeset, konsernsjef i Hexagon Composites.

Hexagon leverer løsninger for lagring, transport og konvertering til ren energi innen transport og industri.

Hexagon Composites (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 1 250,1 1 147,9 Driftsresultat 113,4 66,4 Resultat før skatt 56,1 −173,0 Resultat etter skatt 2,2 −159,2



– 40 prosent økning

I tredje kvartal hadde selskapet en betydelig økning i lønnsomheten sammenlignet med samme periode i fjor. Fra et minus på 173 millioner kroner leverte selskapet et resultat før skatt på 56 millioner kroner for tredje kvartal.

Også omsetningen gikk opp.

– Til tross for generelle utfordringer med overkapasitet i transportsektoren, så vi en økning på nesten 40 prosent i salg av tunge lastebiler i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal, sier Engeset.

– Sterk ordrereserve

Engeset forventer at Hexagon Group vil levere sterke marginer og god lønnsomhet for hele 2024.

– I årene fremover forventes globale dekarboniseringmål og den økonomiske konkurranseevnen til komprimert, fornybar naturgass (RNG) å drive vekst og høyere volumer, sier han.