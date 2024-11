Med en 12 måneders rullerende ebitda pr. andre kvartal på 208 millioner kroner, gir det etter Finansavisens beregninger en gjeldsgrad på 3,9. Pr. tredje kvartal var gjeldsgraden på samme nivå med bankens regnemetode.

«Vi er ikke i brudd med lånebetingelsene. Lånene med vår hovedbankforbindelse ble reforhandlet i løpet av 2024, og innenfor den nye avtalen er vi ikke i brudd med lånebetingelsene», sa Geir Drangsland til Finansavisen onsdag.

I årsrapporten for 2023 skrev Byggma at lånebetingelsene innebærer at gjeldsgraden (netto rentebærende gjeld ekskludert leasingforpliktelser og sale-leaseback/ebitda) ikke skal overstige 3,5 i 2024, 3 i 2025 og 2,5 i 2026. Med andre ord ville Byggma vært i brudd med lånebetingelsene pr. andre og tredje kvartal med de gamle låneavtalene.

Onsdag ville ikke Geir Drangsland si noe om Byggmas nye lånevilkår. Heller ikke i torsdagens kvartalsrapport står de nye lånevilkårene oppgitt.

Byggma (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 503,1 470,2 Ebitda 58,5 47,4 Resultat før skatt −26,8 3,7 Resultat etter skatt 4,0 −18,6

Bedre inntjening

I tredje kvartal omsatte Byggma for 503,1 millioner kroner, opp fra 470,2 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 58,5 millioner kroner, opp fra 47,4 millioner i samme periode i fjor.

Det justerte driftsresultatet kom inn på 38,2 millioner kroner, opp fra 25,4 millioner.

– Det er gledelig å se at de salgsfremmende og kostnadsreduserende tiltakene vi har gjennomført gjør at vi leverer bedre salg og inntjening i tredje kvartal sammenlignet med i fjor. Det gjenspeiler at ansatte i Byggma virkelig har dratt opp ermene og dette resulterer i at vi gjør det tydelig bedre enn konkurrentene våre. Det er et tegn på robusthet at vi leverer overskudd i et historisk svakt marked. Vi ser også små tegn til at bunnen er nådd, men hvor raskt markedet vil normaliseres er vanskelig å spå, sier konsernsjef Conrad Lehne Drangsland i børsmeldingen.

Ved utgangen av tredje kvartal utgjorde likviditetsreserven i Byggma 150,1 millioner kroner, ned fra 267,6 millioner ved årsskiftet.