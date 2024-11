REC Silicons kvartalstall torsdag ble svært dårlig mottatt av markedet.

Silisiumselskapet hadde i tredje kvartal inntekter på 33,8 millioner dollar, som var nesten 4 millioner dollar lavere enn i andre kvartal. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på –42,7 millioner dollar, tilsvarende en nedgang på 4,5 millioner dollar fra forrige kvartal.

Rec Silicon (Mill. USD) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 33,8 34,8 Driftsresultat 48,2 21,4 Resultat før skatt 52,6 24,8 Resultat etter skatt 52,6 24,8



En kombinasjon av dårlige tall og svake utsikter, sender torsdag morgen aksjen ned hele 23,5 prosent til 5,46 kroner. REC-aksjen er dermed ned over 60 prosent siden årsskiftet.

Betydelige kutt

REC Silicon meldte for to uker siden at en potensiell kunde er forsinket med å teste kvaliteten på selskapets polysilisium fra Moses Lake. Forsinkelsen skyldes nye prosedyrer hos tollmyndighetene i landet der silisiumet skal testes.

Det har ført til at gjenåpningen av Rec Silicons Moses Lake-fabrikk, som har vært stengt siden 2019, blir forsinket. I kvartalsrapporten kommer det frem at selskapet nå iverksetter sparetiltak for å bøte på at det tar ekstra tid å komme i gang.

Blant annet tas aktiviteten ved Moses Lake ned, samtidig som selskapet vil fortsette å se på alternative muligheter for å sikre nødvendig finansiering av selskapet. Ved utgangen av tredje kvartal var kontantbeholdningen på 23,6 millioner dollar, ned fra 37,6 millioner tre måneder tidligere.

– Moses Lake-aktiviteten blir nå redusert for at selskapets kapital skal vare lenger. Det vil medføre at produksjonen kommer senere i gang i 2025, og også redusere estimatene betydelig. Vi tror EBITDA-estimatene skal ned med rundt 50 prosent, hevder SpareBank 1 Markets-analytiker Jonas Fremming i en analyse.

Stor emisjon

Fremming, som før rapporten hadde en salgsanbefaling på Rec Silicon, med et kursmål på 6,50 kroner, har vært skeptisk til aksjen i lang tid. Ifølge Bloomberg har han ikke hatt en kjøpsanbefaling på minst 2,5 år.

I forrige uke skrev Finansavisen at Fremming trodde selskapet måtte hente inn rundt 1 milliard kroner i ny egenkapital:

«Våre estimater antyder at selskapet vil ha en negativ kontantbeholdning på 40 millioner dollar ved utgangen av 2024. Det inkluderer en forskuddsbetaling på 50 millioner dollar fra Hanwha. Etter våre estimater vil REC Silicon trenge rundt 100 millioner dollar i frisk kapital innen andre kvartal 2025.»

I denne analysen senket han også EBITDA-estimatet for 2024 med 52 prosent til 42 millioner dollar. Nå skriver han:

«Vi ligger 34 prosent under EBITDA-konsensus i 2025, og vi må sannsynligvis redusere våre estimater ytterligere. Som følge av stor usikkerhet og utydelig kommunikasjon tror vi aksjen vil handles ned i dag.»