DNB Markets avfeier Norske Skog-emisjon

Bunnen er i ferd med å falle ut av Norske Skog-aksjen, som bare faller og faller på emisjonsfrykt. Fredag endte aksjen ned 3,4 prosent til 18,55 kroner, og den seneste måneden er kursfallet på hele 42 prosent.

«Norske Skog-prisingen i dag tyder på at de vil komme i brudd med sine lånebetingelser. Vi tror også at de vil bryte den ene betingelsen om at ebitda for de seneste tolv månedene skal være på minst 400 millioner kroner. (...) Vi synes det er vanskelig å si med sikkerhet at det ikke kommer en emisjon i Norske Skog. (...) I den situasjonen Norske Skog er i nå vil en emisjon bli gjort til en rabatt», sa SpareBank 1 Markets-analytiker Ole-Petter Sjøvold til Finansavisen fredag.

Da Norske Skog kom tilbake i 2019 krydde det med kjøpsanbefalinger, men i oktober i fjor gikk Carnegie til hold som første meglerhus. Siden den gang har analytikerkorpset fulgt etter.

– Situasjonen er under kontroll

Fredag kveld publiserte DNB Markets-analytiker Johannes Grunselius imidlertid en kontrær analyse. Han oppgraderer Norske Skog-aksjen fra hold til kjøp, og beholder kursmålet på 32 kroner.

«Etter kvartalsrapporten for tredje kvartal, som viste at Norske Skog står sterkt i et utfordrende marked, har aksjekursen falt rundt 40 prosent, angivelig på grunn av bekymringer om at selskapet kan komme i finansiell knipe. Etter å ha gjennomgått balansen og gjeldsstrukturen nøye, mener vi imidlertid at situasjonen er under kontroll», skriver Johannes Grunselius i analysen.

Han anerkjenner at gjelden til Norske Skog er relativt høy og at krevende markeder kan sette midlertidig press på inntektene.

«Vi vurderer imidlertid at selskapet har en balansert nedbetalingsplan for gjelden, kombinert med sterkt reduserte investeringsutgifter, ettersom alle omstillingsinvesteringer forventes fullført innen midten av 2025», skriver han.

Vil oppfylle kravene

Norske Skog må oppfylle tre lånevilkår: egenkapitalandelen må være over 25 prosent, rentekostnadsdekningen må være høyere enn 2, og selskapet må ha minst 100 millioner kroner i kontanter.