– Dette er den største missilkontrakten i Kongsbergs historie og en viktig milepæl for oss. Vi er glade for at USA har valgt Kongsberg som industripartner og ser frem til fortsatt samarbeid for å støtte amerikansk forsvarsevne og skape verdier i Norge og USA, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg om anskaffelseskontrakten med US Navy for levering av Naval Strike Missile til US Navy Fleet Marine Force over en femårsperiode.

Fastpriskontrakten er verd 10 milliarder kroner. Kontrakten inkluderer opsjoner som dersom de utøver, vil bringe totalverdien av kontrakten til rundt 12 milliarder kroner.

– Denne kontrakten er et eksempel på den store etterspørselen for våre sjømålsmissiler i NATO og allierte nasjoner, og grunnen til at vi i år har åpnet en ny missilfabrikk i Norge og annonsert bygging av nye anlegg i Australia og USA. Dette anskaffelsesprogrammet gir Kongsberg og alle våre underleverandører stabilitet i hele forsyningskjeden og arbeidsstyrken, sier adm. direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace.

NSM (Naval Strike Missile) er et antiskipsmissil med høy operativ ytelse og overlevelsesevne mot fiendtlige forsvarssystemer. Det er et viktig våpen for å beskytte havområder og forsvare kystlinjer ved å kunne treffe fiendens skip på lang avstand med høy nøyaktighet.

Missilet ble utviklet av Kongsberg og ble først tatt i bruk i 2012 av det norske Sjøforsvaret. NSM er hovedmissilet for Sjøforsvarets fregatter og kystkorvetter, og er også valgt av US Navy, US Marine Corps, Polen, Romania, Canada, Tyskland, Australia, Malaysia, Spania, Storbritannia, Nederland, Belgia og Latvia.