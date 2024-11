Himmelferden fortsetter for Tesla

Både S&P 500 og Nasdaq 100 var noe opp mandag ettermiddag, og i det seneste året har disse børsindeksene klatret henholdsvis 30 og 33 prosent. En årsak er at USAs sentralbank forventes ytterligere å senke styringsrenten, samtidig som inflasjonen ligger an til å forbli godt over Feds mål i en årrekke.

Derivatmarkedet priser nå inn rentekutt på minst 0,75 prosentpoeng neste år, mens femårige inflasjonsjusterte amerikanske statsobligasjoner tar høyde for 2,4 prosent snittinflasjon. Inflasjonsforventningene er dermed nær det høyeste nivået siden mars 2023, da sentralbanksjef Jerome Powell var så bekymret for utviklingen at han jekket opp styringsrenten til 5,25 prosent og senere 5,5 prosent. En risiko nå er at de forespeilte rentekuttene ikke materialiserer seg – et sannsynlig scenario, dersom de månedlige inflasjonstallene fortsetter å stige eller i det minste ikke synker.

Blant de amerikanske enkeltaksjene var Super Micro Computer, som blant annet lager servere for kunstig intelligens-systemer, opp med rundt 9 prosent ved halv fem-tiden mandag. Aksjen avsluttet forrige uke 84 prosent under toppen tidligere i år, grunnet mistanke om regnskapsjuks og risiko for at den fjernes fra Nasdaq-børsen. Nå har ledelsen imidlertid laget en plan for å få orden på situasjonen og unngå en avnotering, og dette – kombinert med en god del «bunnfiske» – bidro til mandagens kraftige kursoppgang.

For et mindre skandalebefengt selskap, Tesla, ble oppturen på over 7 prosent. Markedet har etter valget 5. november sendt elbilaksjen til himmelen, som følge av håp om at Elon Musk vil dra nytte av at Trump tar over roret i verdens største økonomi. Mandag ble det meldt at den nye presidenten ønsker å gjøre det lettere for selvkjørende biler å ferdes på amerikanske veier – noe som i sin tur burde øke etterspørselen etter selvkjørende Teslaer. Teslas aksjekurs har nå steget med hele 55 prosent på en måned.