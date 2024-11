Fond drevet av storbanken Goldman Sachs vil skrive ned verdier for 900 millioner dollar mot slutten av året, eller om lag 9,9 milliarder norske kroner, etter at det svenske batteriselskapet Northvolt søkte konkursbeskyttelse i USA tidligere i uken.

Det skriver Financial Times (FT), som viser til brev som skal være sendt til investorer. Den samlede eiereandelen i Goldman Sachs-fondene gjør storbanken til nest største eier i Northvolt, skriver avisen.

Northvolt bekreftet torsdag at det søker konkursbeskyttelse i USA under chapter 11. Målet med å søke konkursbeskyttelsen er å restrukturere gjelden, tilpasse virksomheten til dagens kundebehov og sikre en bærekraftig plattform for videre drift.

22. november gikk medgründer og toppsjef Peter Carlsson av. Han fortsetter som styremedlem og rådgiver.

En del av prosessen gjør at Northvolt får tilgang til nye finansieringskilder, som inkluderer 145 millioner dollar i likvide midler fra en sikret kredittpakke basert på selskapets eksisterende finansiering. I tillegg har eksisterende kunder forpliktet seg til 100 millioner dollar i ny finansiering.

SØKER KONKURSBESKYTTELSE: Batterifabrikken Northvolt er i store økonomiske problemer. foto: Northvolt

«Selv om vi er én av mange investorer som er skuffet over dette utfallet, så var dette en mindre investering gjennom godt diversifiserte fond. Våre porteføljer har konsentrasjonsbegrensninger for å begrense risiko», sier Goldman Sachs i en uttalelse.

– Uflaks!

FT skriver at tapene Goldman Sachs nå anerkjenner står i skarp kontrast til tidligere spådommer fra ett av fondene.

For syv måneder siden sa det til investorene at investeringen i Northvolt var verdt 4,29 ganger opprinnelig investert beløp, og at dette ville øke til 6 ganger investert beløp innen neste år.

Pål Ringholm, som nylig meldte overgang til Formue, har bitt seg merke i denne utviklingen og kommenterer følgende på twitter/X:

«Nei men så ergerlig. Goldman Sachs PE fond taper 9,9 milliarder kroner på Northvolt … for noen få måneder siden hadde de verdsatt herligheten til 4,3x kjøpssum … og som det ikke var nok indikerte de til sine kunder at neste år snakket man 6x! Uflaks!».

Ifølge FT investerte Goldman Sachs i Northvolt tilbake i 2019, da det sammen med Volkswagen sikret en emisjon på 1 milliard dollar, som la til rette for at batteriselskapet kunne bygge den første batterifrabrikken i Nord-Sverige, samt legge til rette for ytterligere ekspansjon.