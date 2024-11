Nytt milliardmarked nærmer seg

I så fall vil store inntekter begynne å strømme inn til de to panteselskapene om kort tid. Det er overraskende mener Jones, fordi det var ventet at Spania ville komme sent i pantesyklusen. Han estimerer at Spania vil ha behov for rundt 19.000 pantemaskiner.

STORE VOLUM: Analytiker Elliott Jones i Danske Bank tror på 19.000 pantemaskiner i Spania. FOTO: PRIVAT

«Hvis den spanske regjeringen skal levere, så trekker dette i retning av at det innføres pant i 2026, og dermed inntekter for Tomra og Envipco i 2025 og 2026.»

Ifølge Jones er Envipco og Tomra de eneste to panteselskapene som kan håndtere en så stor utrulling på kort tid. Hvis de to selskapene deler mesteparten av det spanske markedet mellom seg, med 50 prosent til Tomra og 30 prosent til Envipco, mener han estimatene skal betydelig opp for begge selskapene.

Les også Tror kjempevekst vil gi kurshopp Pareto-analytiker Kari Eide Hartvedt mener investorene bør selge Tomra-aksjen og heller kjøpe i konkurrenten Envipco. Aksjen kan stige 60 prosent.

Mest positivt for Envipco

Hvis Jones treffer på sin antagelser om at Spania innfører pant i 2026, at Tomra og Envipco deler mesteparten av dette markedet mellom seg og at Spania-salget blir fordelt likt mellom 2025 og 2026, mener Jones at Tomra vil øke sine panteinntekter med over én milliard kroner i begge årene.

Helt konkret vil Tomras panteinntekter i Spania bli 107 millioner euro, tilsvarende over 1,2 milliarder kroner, i både 2025 og 2026, mens Envipcos inntekter hvert år vil være på 64 millioner euro, eller 741 millioner kroner.

Driftsresultatet fra Spania-salget vil være på 18,1 millioner euro i begge årene for Tomra, og 9,6 millioner euro for Envipco.

I dag er konsensus at Tomras pantevirksomhet vil ha et driftsresultat på henholdsvis 197 og 242 millioner euro i 2025 og 2026, og henholdsvis 22 og 42 millioner euro for Envipco. Det betyr i så fall at Envipcos driftsresultat i 2025 bli 44 prosent høyere enn dagens forventing.

«Det er en betydelig oppside i konsensusestimatene for begge selskapene, men dette er mest positivt for Envipco som kun fokuserer på pant,» skriver Jones.