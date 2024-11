Trump-toll tynger bilaksjer

Mange bilaksjer fikk kraftige kursfall tirsdag, etter at Donald Trump lovte å innføre en 25 prosent tollavgift på import fra Mexico og Canada, samt ytterligere 10 prosentpoeng på kinesiske varer. Markedet frykter at Europa blir nestemann til å rammes av den innkommende presidentens proteksjonisme. Stellantis, som blant annet eier merkene Citroën, Fiat og Jeep, sank med godt 5 prosent, mens Volkswagen, Mercedes-Benz og BMW tapte 1–2 prosent.

Enkelte tror at tollavgiftene vil få fart på USAs egen bilsektor, men markedet er langt ifra enig – særlig ettersom amerikanske produsenter har fabrikker og/eller underleverandører i utlandet. Dessuten vil omfattende proteksjonisme trolig medføre at mange handelspartnere svarer med samme mynt. Følgelig var Ford og General Motors ved firetiden ned med henholdsvis 2 og 7 prosent.

I Italia klaget Banco BPM over at UniCredits bud på 10 milliarder euro er for lavt, idet ledelsen forsøker å fremforhandle et større beløp. BPM-kursen sank likevel med 1 prosent, etter å steget med 5,5 prosent dagen før. UniCredits har tapt like mye, siden budet ble lagt frem, så markedets beskjed til toppsjef Andrea Orcel er klar: «Det er ingen skam å snu».

I handelssektoren stupte Abercrombie & Fitch-kursen med 6 prosent, tross overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for tredje kvartal. Kleskjeden har nå levert tosifret omsetningsvekst i seks kvartaler på rad. Ledelsen ser dessuten for seg en sterk julesesong og oppjusterte guidingen for regnskapsåret.

For Best Buy, USAs største spesialiserte elektronikkjede, ble nedturen på 8 prosent – med god grunn. Her skuffet både inntektene og inntjeningen, samtidig som prognosen for årets omsetning ble jekket ned. Nå ventes salget å krympe med 2,5-3,5 prosent på årsbasis. Selskapet skyldte på svak etterspørsel, tross nye iPhone-modeller og kunstig intelligens-klare datamaskiner. En viktig forklaring er angivelig «vedvarende makroøkonomisk usikkerhet». Et større problem er trolig knallhard konkurranse fra Amazon og andre netthandlere.