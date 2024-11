Norsk Hydro holdt kapitalmarkedsdag på onsdag.

I kjølvannet påpeker Barclays-analytiker Amos Fletcher at Hydros investeringsbudsjett ble opprettholdt på 15 milliarder kroner pr. år, med mulighet for ytterligere 2 milliarder kroner avhengig av markedsforhold.

Samtidig nedjusterte Hydro ebitda-målet for 2030 med 2 prosent og guidingen for 2025 innen ekstruderte produkter og gjenvinning med 17 prosent, grunnet utfordrende markedsforhold.

Barclays reduserer dermed sine ebitda-estimater med 0 prosent for 2024, 3 prosent for 2025 og 1 prosent for 2026.

Analysefakta Aksje: Norsk Hydro

Meglerhus: Barclays

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 91 (93)

Fletcher peker på selskapets fokus på kjerneområder som ekstruderte produkter, gjenvinning og fornybar energi, og ser positivt på at investeringer i batterier og grønn hydrogen ikke lenger prioriteres, på grunn av lav avkastning og høy risiko.

På lengre sikt ser han også at investeringene kan støtte den øvre delen av ebitda-målene for 2030 dersom markedsforholdene tillater det.

Barclays gjentar kjøpsanbefalingen, men kursmålet kuttes fra 93 til 91 kroner. Et kvarter etter åpning på Oslo Børs står Norsk Hydro-aksjen i 68,06 kroner, noe som impliserer en oppside på 33,7 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.