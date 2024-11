Sjef for europeisk aksjeforskning innen metaller og gruvedrift i Goldman Sachs, Matt Greene, deltok på kapitalmarkedsdagen til Norsk Hydro som ble holdt onsdag.

Dette var den første kapitalmarkedsdagen under selskapets nye konsernsjef og finansdirektør. Greene skriver at Hydro presenterte en i stor grad uendret strategi, til tross for at selskapet er i ferd med å fase ut forretningsenhetene Battery og Havrand.

Strategien forblir fokusert på kontrasykliske investeringer i downstream-virksomheten (resirkulering og ekstruderinger), finansiert av upstream-virksomheten med høyere marginer (alumina og aluminium metall), påpeker Greene.

Analysefakta Aksje: Norsk Hydro

Meglerhus: Goldman Sachs

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 89 (92)

Han ser både relativ og fundamental verdi i aksjen og trekker frem selskapets disiplinerte tilnærming til kapitalallokering.

På sine estimater for 2025-2026 tilbyr aksjen attraktive frie kontantstrømsavkastninger (FCF) på 5-7 prosent, med en utbytteavkastning på 5-6 prosent. Basert på spotpriser, spesielt alumina-prisen, estimerer han en FCF-avkastning på 11-16 prosent og en utbytteavkastning på 9-10 prosent i samme periode.

Greene gjentar kjøpsanbefalingen, men senker kursmålet fra 92 til 89 kroner. I 14-tiden fredag handles Hydro-aksjen til 68,68 kroner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.