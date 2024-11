Yara tilbyr sluttpakker

Det er de ansatte innenfor støttefunksjoner i Yara som har fått tilbud om sluttpakke, ifølge Telemarksavisa (TA).

Det innebærer å kutte 150 millioner dollar i faste kostnader og 150 millioner dollar i investeringer innen utgangen av 2025. Det tilsvarer samlet 3,3 milliarder kroner.

Dagens Næringsliv skriver det skal være snakk om cirka 700 personer.

Kristin Nordal, kommunikasjonssjef i Yara International, sier til TA at det gjøres for å bedre selskapets lønnsomhet og konkurransekraft.

Kuttene ble varslet da selskapet la frem tallene for andre kvartal den 19. juli i år.

«Program igangsatt for å redusere kostnader med 150 millioner USD og investeringer med 150 millioner USD», skrev Yara i børsmeldingen med kvartalsresultatene.

«Det er positivt at resultatet har forbedret seg i andre kvartal, med høyere marginer og leveranser i et marked med mer stabile priser enn i fjor. Til tross for dette, er ikke resultatene og avkastningen på et tilfredsstillende nivå. De siste årene har vært preget av volatilitet, noe Yara har navigert godt, men for å øke lønnsomheten må vi nå justere prioriteringene våre og redusere kostnadene», sa Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Yara-aksjen faller 1,1 prosent i etterkant av nyheten.

Til Telemarksavisa sier Nordal:

– Nedbemanning er ikke noe vi tar lett på, og vi forstår at dette skaper usikkerhet blant våre medarbeidere. Vi gjør alt vi kan for å sikre en ryddig prosess, i tett dialog med medarbeidere, tillitsvalgte og fagforeninger. Vårt mål er at Yara skal komme styrket ut av denne prosessen til det beste for de som skal fortsette å jobbe i Yara, for våre eiere og våre kunder.