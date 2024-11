Musk kan skvise våpenprodusenter

I eurosonen var fredagens viktigste makronyhet konsumprisveksten i november. Som ventet økte den årlige inflasjonen til 2,3 prosent, fra 2,0 prosent i den foregående måneden. Vi må helt tilbake til juli for å finne høyere tall.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer energi og matvarer, holdt seg på 2,7 prosent – også det langt over Den europeiske sentralbankens inflasjonsmål. Økonomene hadde imidlertid spådd en oppgang til 2,8 prosent.

De fleste europeiske børsindeksene var lite endret, selv om enkelte aksjer fikk kraftige kursbevegelser. Den britiske våpenprodusenten Bae Systems stupte 5 prosent, mer enn noen gang på to måneder. Bank of America nedgraderte aksjen til «selg», grunnet risiko for at den nye amerikanske regjeringen krymper forsvarsbudsjettene. USA kjøpte i fjor Bae-utstyr for 10,7 milliarder pund, og var dermed selskapets største enkeltmarked.

Anglo American fikk en nesten like stor kursoppgang. Meglerhuset Jefferies oppgraderte aksjen til «kjøp» og pekte på at gruveselskapets snuoperasjon går bra. Blant annet er kull- og platinagruver solgt, noe som innebærer at kobber- og jernmalmprisene vil ha mer å si for inntjeningen.

I USA gjorde leverandører av utstyr for halvlederproduksjon det bra. Årsaken var rykter om at nye begrensninger på eksport til Kina ikke blir fullt så strenge som tidligere antatt. Lignende selskaper i Europa, som Asml og Be Semiconductor Industries, fikk oppturen dagen før, men som kjent var de amerikanske børsene stengt torsdag. I Nasdaq-indeksen var Lam Research og Applied Materials opp med 4–6 prosent ved firetiden fredag.

I motsatt ende av spekteret fant vi, som så ofte tidligere, Super Micro Computer. Selskapet lager blant annet servere for kunstig intelligens-systemer, og det dro i en periode nytte av all entusiasmen rundt dette feltet. Siden toppen i mars har tre fjerdedeler av børsverdien imidlertid forduftet, delvis fordi E&Y klaget over snuskete regnskap og trakk seg som revisor. Fredagens nedtur ble på rundt 7 prosent.