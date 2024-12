Ledelsesendringer skaper dramatikk

Det europeiske bilkonglomeratet Stellantis, som blant annet eier merkene Fiat og Chrysler, har siden toppnoteringen i mars fått et kursfall på nesten 60 prosent. Nedturen fortsatte mandag, etter at Carlos Tavares trakk seg som toppsjef med umiddelbar effekt. Årsaken er at han og styret er blitt stadig mer uenige om viktige strategiske punkter, og en ny leder ventes å være på plass i løpet av første halvår 2025. Paradoksalt er det mindre enn to måneder siden Tavares hevdet at han ville fratre stillingen tidlig i 2026, etter at hans gjeldende kontrakt er avsluttet. Markedet og flere analytikere synes den plutselige endringen er lite tillitsvekkende, og Stellantis-kursen stupte 7 prosent.

Også Intel meldte at adm. direktøren tar hatten, men her var markedsreaksjonen svært positiv. Siden Pat Gelsinger begynte i stillingen i februar 2021 har rundt 60 prosent av halvlederprodusentens børsverdi forduftet, og selskapet er blitt kritisert for en lite imponerende snuoperasjon samt tapte muligheter i kunstig intelligens-segmentet. Investorene håper at en ny leder kan få fart på konsernet, og ved firetiden mandag var aksjen opp med 3 prosent.

Dessuten gjorde cruiseaksjer det bra, med kursløft på henholdsvis 3 og 4 prosent for Carnival og Norwegian Cruise Line. Truist Securities jekket opp sitt kursmål for førstnevnte fra 20 til 29 dollar, men opprettholdt sin «hold»-anbefaling. Det amerikanske meglerhuset påpekte at de to største aktørene står overfor hard konkurranse fra MSC Cruises. Den sveitsiske lavprislederen har i de seneste årene vokst aggressivt, mens Carnival har fokusert mer på å redusere sin gjeldsbyrde.

Også den amerikanske handelssektoren var et lyspunkt, i kjølvannet av relativt sterke tall for «Black Friday». Ekskludert bilforhandlerne økte omsetningen med 3,4 prosent fra samme dag året før. Trenden med stadig mer omfattende netthandel fortsatte, og mens salget i butikkene bare var opp med 0,7 prosent, steg netthandelen med 14,7 prosent.