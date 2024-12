Utsettelser på kjempeprosjekt

Johan Castberg skulle egentlig starte opp i desember, men nå blir det utsettelser til januar eller februar. Blant annet skaper dårlig vær trøbbel med for mye bølger og vind, slik at hellikoptrene sliter med å få folk på plass.

Det er ikke første gang Johan Castberg er utsatt. Det flytende produksjonsskipet ble opprinnelig bygget i Asia, men jobben var dårlig utført. Sveisepunkter måtte gjøres på nytt og senere kom covid slik at prosjektet gikk på kjempeoverskridelser og endte opp med å bli nesten tre ganger så dyrt og to år forsinket.

UTSATT: Johan Castberg ved kai hos Aker Solutions på Stord. Foto: Øyvind Gravås/Equinor

Slag i magen for Vår Energi

For operatøren Equinor har utsettelsen lite å si, mener ABG-analytiker John Olaisen.

– Det er peanuts. Felter som starter opp på slutten av året har alltid sånn her risik, sier han.

Men for Vår Energi, som er medeier på feltet, utgjør det mer.

– For Vår Energi betyr det at produksjonen i år ender i nedre del av det som er forespeilet av selskapet. I tillegg blir det minst 4-5 uker med mindre produksjon, slik at fri kontantstrøm blir 3-5 prosent lavere.

Vår Energi forventer å produsere mellom 28.0000-290.000 fat per dag i 2024. Selskapets produksjonsmål om 400.000 fat om dagen ved slutten av 2025 endres ikke.

– Det har ingenting å si for Equinor, men det kommer til å gi et lite fall i aksjekursen til Vår Energi, sier Olaisen.

SPÅR VÅR ENERGI LITT NED: Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier. Foto: Iván Kverme

Stor oljefelt

Det er Equinor som melder om forsinkelsene tirsdag morgen. Produksjonsskipet har blitt koblet opp til undervannsanlegget og prosjektet er i en avsluttende fase før oppstart.

Så langt er det boret 14 brønner på feltet, 12 av disse er allerede klare for produksjon og det er nok til å bringe feltet på platånivå, eller feltets topproduksjon, på 220.000 fat. Estimert utvinnbare volumer fra Johan Castberg er mellom 450 og 650 millioner fat olje.