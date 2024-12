– Og underskuddet i år?

– Vi sliter. Vi har ikke hatt ordentlig regnskap, så de tallene er litt uklare, sier Eker, som ikke ønsker å utdype mer knyttet til dette.

– Har ikke brydd meg

– Hvor mye penger har du brukt selv på dette?

– Jeg har ikke speil, jeg, vet du. Jeg ser bare fremover. Jeg har ikke gått rundt og sett på dette slik. Jeg har lest Finansavisen og Fredrikstad Blad, og hva som står der, men jeg har ikke tenkt slik. Jeg har tenkt helhetlig, og på kompetansen og folkene vi har møtt, sier Eker.

– Jeg skal ikke si at jeg ikke har brydd meg om økonomien, men så lenge det har gått bra på gruppenivå, har jeg tenkt slik. Jeg har ikke brydd meg, men jeg hadde håpet at vi kunne finne andre former.

Likviditetsutfordringer

«Det er ikke annet å si enn at vi har brukt mye tid og penger på å beholde og videreutvikle kompetanse og ressurser som ligger i firmaet Hydrolift i form av ny redningsskøyte for Redningsselskapet, produksjonsforberedelser for Hyke Shuttle-fergen og en helt ny X-28 DC», sa Bård Eker til Finansavisen i forbindelse med 2023-regnskapet som ble sendt inn i september.

«Likviditetsutfordringene har medført til dels store forsinkelser i bestillinger, og gjort det utfordrende å gjennomføre effektive innkjøp», skriver Eker i styrerapporten før han legger til: «Den stramme likviditetssituasjonen har vedvart inn i første halvår 2024», skrev han der.

– Finansieringen tar vi via ansvarlige lån fra dagens aksjonærer. Vi har som alltid stor tro på fremtiden, spesielt nå når vi har tre produktben å stå på, sa Eker.

Store underskudd

Hydrolift ble startet av Egil Ranvig helt tilbake i 1985, men har vært kjent som båprodusenten til industridesigner Bård Eker. Under hans eierskap og ledelse er det produsert et tosifret antall Hydroliftmodeller.

Da Dan Bordessa rykket inn i selskapet konverterte han et lån på 35 millioner kroner til aksjer før han skjøt inn 15 millioner i ny kapital.

Det ga ham 50 prosent av aksjene i Hydrolift. I løpet av de tre påfølgende årene har imidlertid Hydrolift brent penger i stor stil.

I 2020 tapte selskapet 16 millioner kroner før de gikk akkurat i balanse i 2021. Så endte det med nye 15 millioner i tap i 2022 før det rant ut rett under 40 millioner i fjor. Egenkapitalen ved inngangen til 2024 var på 12 millioner kroner, mens gjelden var 141 millioner, opp fra 47 millioner ved utgangen av 2019.

Bankgjelden utgjorde mindre enn 10 millioner ved utgangen av 2023. Gjelden i Hydrolift står under langsiktig konserngjeld med 32 millioner og annen langsiktig gjeld med 66 millioner. Det er grunn til å tro at dette handler om at mye av dette handler om aksjonærlån. I tillegg hadde selskapet 73 millioner i kortsiktig gjeld.

Bård Eker kjøpte selv Hydrolift som konkursbo i 2002, hvorpå han innsatte seg selv som styreleder med 100 prosent av aksjene før han fant en erstatter da han to år senere ble daglig leder. Selskapet hadde 45 ansatte så sent som i sommer, men står nå oppført med 30.

– Hydrolift har vært et ledende båtmerke med sitt banebrytende design og overlegne sjøegenskaper som har bidratt til å sette norske sportsbåter på verdenskartet. Dagens økonomiske forutsetninger gjør dessverre at vi ikke kan fortsette vår satsing på Hydrolift, sier Eker.