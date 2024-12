– Verdien er tapt

– Det er helt på sin plass at aksjen faller mer enn 50 prosent i dag, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Jonas Fremming.

Fremmings spådom traff innertier. Rec Silicon raste 55 prosent ved åpning på Oslo Børs onsdag etter tirsdagens krisemelding, der det ble varslet at en tredjepartstest for kvaliteten på selskapets polysilisium, som blant annet brukes i solceller og batterier, har feilet. Dermed vil ikke Q-Cells, som er et datterselskap av storeieren Hanwha, ta det i bruk, og Rec får ikke solgt sine produkter.

Vel å merke med mindre det blir en reforhandlet avtale, eller man lykkes i en ny test senere. Dette er dog avhengig av godkjennelse av Q-Cells.

Nå mener Fremming, som for øvrig har en salgsanbefaling på Rec-aksjen, det er uunngåelig med en omfattende restrukturering i Rec Silicon.

Verdiene tapt

Konklusjonen gjør han etter en titt i selskapets regnskaper, med 430 millioner dollar i rentebærende gjeld og ingen kontanter tilgjengelig. Samtidig renner pengene ut av selskapet, med 40 millioner dollar i negativ EBITDA i kvartalet og leie på mellom 12–13 millioner dollar. Samtidig forfaller gjeld på 89 og 262 millioner dollar i henholdsvis 2025 og 2026.

– Selskapet har mer enn 400 millioner dollar i gjeld, høy kostnadsbase og ingen mulighet for positiv kontantstrøm uten at Moses Lake selger volum. Med et testresultat som ikke er vellykket, så er det vanskelig å se for seg at det ikke blir en stor emisjon, sier Fremming.

Han mener den kommer til å utradere verdier for Rec-aksjonærene.

– Egenkapitalverdien ender ikke opp mye høyere enn null i en slik restrukturering, sier analytikeren.