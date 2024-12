Japansk julegave til Renault

De europeiske børsindeksene var tilnærmet uendrede onsdag, men flere aksjer fikk store kursbevegelser. Renault steg med 6 prosent, da det ble kjent at Honda og Nissan vurderer å slå seg sammen. Den franske bilprodusenten har siden 1999 hatt et strategisk samarbeid med Nissan og eier 36 prosent av sistnevntes aksjer. Som Nissans største aksjonær stiller Renault seg åpen til den forespeilte fusjonen. Ved firetiden var Nissans USA-noterte aksjer opp med 14 prosent, mens Honda-kursen falt 3 prosent.

Nissan eier på sin side 15 prosent av Renault, og man kan forestille seg en global bilgigant som omfatter både Honda, Nissan og det franske selskapet. Dette avhenger imidlertid av godvilje fra Frankrikes myndigheter, som også eier 15 prosent av Renault. Sistnevntes kursutvikling har hittil ikke gitt grunn til jubel og høy champagneføring; dagens Renault-kurs er faktisk lavere enn i midten av mai 1998.

Også Birkenstock, som er kjent for sine kvalitetssandaler, gjorde det bra. Den tyske produsentens aksjekurs la på seg 7 prosent, som følge av overraskende høye inntekter i regnskapsåret som ble avsluttet i september. I alt ble det solgt fottøy for 1,80 milliarder euro, mens konsensusestimatet lå på 1,78 milliarder euro. Også ledelsen ble positivt overrasket. På forhånd ble det guidet for en omsetningsvekst på 20 prosent, men fasiten ble hele 22 prosent. Inntjeningen pr. aksje økte med mer beskjedne 13 prosent fra regnskapsåret 2023.

Amerikanske General Mills, som blant annet lager frokostblandinger som Cheerios og Lucky Charms, publiserte uventet sterke inntjeningstall for sitt andre regnskapskvartal. Guidingen for det neste halvåret skuffet imidlertid, og ved firetiden var aksjen ned med rundt 3 prosent. Regnskapsårets driftsresultat ventes nå å krympe med 2–4 prosent, mye grunnet «investeringer i prisavslag». Tanken er å øke volumene og markedsandelene ved å gjøre General Mills-produktene billigere. Ledelsen spår likevel nær null topplinjevekst i det inneværende regnskapsåret.