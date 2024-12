Merkelige markedsreaksjoner mandag

De fleste europeiske børsindeksene var noe opp mandag, og Novo Nordisk fikk en rekyl på 8 prosent. Aksjen stupte mer enn 20 prosent fredag, da det ble kjent at selskapets slankemedisin CagriSema ga skuffende lite vektreduksjon for deltagerne i en omfattende undersøkelse.

Volkswagen-kursen falt med rundt 3 prosent. Bilprodusenten ble fredag enig med fagforeningen om å krympe bemanningen i Tyskland med minst 35.000 innen 2030, samtidig som produksjonskapasiteten reduseres med rundt 734.000 kjøretøy årlig. Ledelsen hevder at avtalen «posisjonerer Volkswagen for konkurransedyktighet i fremtiden», men markedet er åpenbart mindre entusiastisk.

Det kom dessuten en del makronyheter fra Europa. I Storbritannia endte BNP-veksten i tredje kvartal opp på bare 0,9 prosent, mot tidligere antatt 1,0 prosent. Utviklingen var likevel bedre enn noen gang siden fjorårets første kvartal, og renten på tiårige britiske statsobligasjoner bykset til 4,56 prosent – noe som er nær det høyeste nivået på 14 måneder.

En annen rapport viste at importprisene i Tyskland økte med 0,9 prosent fra oktober til november. Den månedlige inflasjonen var tre ganger kraftigere enn konsensusestimatet, og her må vi helt tilbake til september 2023 for å finne høyere tall. En årsak er euroens dramatiske svekkelse mot dollaren i perioden.

Ved firetiden var USAs S&P 500-indeks tinærmet uendret, mens renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner steg til 4,55 prosent. Paradoksalt er sistnevnte nå 0,9 prosentpoeng høyere enn da Fed begynte å kutte styringsrenten i september. Utviklingen innebærer høyere renteutgifter for både USAs overbelånte myndigheter og for næringslivet, så mange markedskommentatorer ser muligheter for en ny runder med kvantitativ lettelse neste år.

Blant enkeltaksjene var Xerox opp med 8 prosent. Selskapet, som i sin tid var ensbetydende med kopimaskiner, har avtalt å kjøpe opp skriverprodusenten Lexmark. For å finansiere transaksjonen skal utbyttet halveres. Den positive markedsreaksjonen antyder at prislappen på 1,5 milliarder dollar var helt grei.