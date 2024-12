Industrigigant skyver på milliardbud

Den japanske tungvekteren Nippon Steel har forlenget sitt bud på U.S. Steel - igjen, melder Reuters.

Det er nå et helt år siden det ble kjent at japanerne ønsker å kjøpe den amerikanske stålkjempen. Budet er på 15 milliarder dollar, og estimert sluttdato er nå første kvartal 2025, fra tidligere tredje eller fjerde kvartal 2024.

Myndighetsgodkjenningen ligger nå i hendene på president Joe Biden, som har 15 dager på seg til å ta en avgjørelse. Han har tidligere uttrykt motstand til kjøpet.

Sliter

«Nippon Steel håper presidenten vil bruke denne tiden til å gjennomføre en rettferdig og faktabasert evaluering av oppkjøpet. Vi er fortsatt sikre på at oppkjøpet vil beskytte og sørge for at U.S. Steel vokser», melder Nippon Steel torsdag, ifølge Reuters.

Industrikjempen melder også at gjennomgangen til antitrust-avdelingen til det amerikanske justisdepartementet også skal være i gang, uten å spesifisere når den kan avsluttes.

U.S. Steel sliter økonomisk og sier de trenger avtalen med Nippon for å sikre tilstrekkelig investeringer i stålverk i delstaten Pennsylvania. Dersom avtalen ikke skulle gå gjennom, hevder selskapet at de må stenge de aktuelle anleggene.

Vil blokkere

Men det er ikke bare Joe Biden som har vært skeptisk til det potensielle oppkjøpet. I starten av desember uttalte USAs påtroppende president Donald Trump at han vil blokkere planene.

«Jeg er fullstendig imot at det en gang så mektige US Steel skal kjøpes opp av et utenlandsk selskap, i dette tilfellet Nippon Steel fra Japan. Med en rekke skatteinsentiver og toller skal vi gjøre US Steel sterkt og stort igjen. Og det skal skje FORT! Som president, vil jeg blokkere denne avtalen», skrev Trump på Truth Social.