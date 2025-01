Biden sender stålaksje hodestups

De fleste europeiske børsindeksene var betydelig ned fredag. Fallet var verst i Frankrike, der Paris-børsen svekket seg med 1,6 prosent. Landets leverandører av luksusvarer ledet nedturen, og for Gucci-eieren Kering samt brennevinsprodusentene Davide Campari og Pernod Ricard ble fallet på 3-6 prosent. Giganten LVMH tapte samtidig nær 4 prosent. Utviklingen skyldtes hovedsakelig bekymringer rundt økonomien i Kina, som er en viktig importør av europeisk luksus.

Ukrainas beslutning om å stanse transporten av russisk gass gjennom landet rammer en større andel av Europas økonomi, der billig gass har vært en forutsetning for en rekke industrivirksomheter. Dette bidro til at store selskaper som ArcelorMittal og thyssenkrupp var blant dagens og ukens børstapere. De to fikk kursfall på henholdsvis 4 og 3 prosent fredag.

Også Stellantis-kursen tapte 4 prosent. Konsernets bilproduksjon stupte 46 prosent fra 2023 til 2024. Nivået var dermed lavere enn noen gang siden 1956. I tillegg til dyrere innsatsfaktorer skaper feilslåtte elbilinvesteringer og kinesisk konkurranse motvind for konglomeratet.

Dyrere energi er imidlertid positivt for olje- og gassprodusenter, og både Shell og BP fikk en kursoppgang på nesten 2 prosent.

De amerikanske børsene hadde ved firetiden fredag hentet seg noe inn, etter fem dager på rad med fall. S&P 500 og Nasdaq 100 var opp med henholdsvis 0,5 og 0,8 prosent.

U.S. Steels aksjekurs stupte imidlertid godt over 6 prosent, etter at president Joe Biden blokkerte salget av stålprodusenten til japanske Nippon Steel. Sistnevnte hadde avtalt å betale 14,9 milliarder dollar, noe som er mer enn det dobbelte av dagens børsverdi. Biden forklarte grepet med at U.S. Steel er av kritisk betydning for USAs nasjonale sikkerhet.

På makrofronten viste nye tall at antallet spanske arbeidsledige falt mindre enn ventet i forrige måned, mens det økte overraskende lite i Tyskland. Den tyske arbeidsledigheten lå på 6,1 prosent, det samme som i november.