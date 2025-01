Volvo til topps tirsdag

Børsoppgangen fortsatte i Europa tirsdag. Volvo Car-kursen økte med 9 prosent, etter at den svenske bilprodusenten meldte om en global omsetningsrekord i 2024. I alt ble det solgt 763.389 biler, noe som var 8 prosent mer enn i 2023. Elbilsalget var et lyspunkt, med en vekst på 54 prosent, og blant de ulike geografiske markedene var Europa best. I USA og Kina ble det faktisk levert færre Volvoer.

På New York-børsen var Nvidia ned med 3 prosent ved firetiden, noe som innebar at mesteparten av mandagens kursoppgang forduftet. Dagen før lanserte selskapet nye brikker spesiallaget for PC-spill og utstyrt med AI-teknologi.

For Getty Images og Shutterstock, som begge eier enorme databaser med fotografier og andre bilder, ble oppturen på henholdsvis 25 og 22 prosent. Selskapene skal slå seg sammen, og fusjonen ventes å gi årlige synergier på 150–300 millioner dollar om tre år.

Tesla var derimot 3 prosent lavere, delvis fordi Bank of America nedgraderte aksjen fra «kjøp» til «nøytral». Banken viste til høy prising og at det kan bli vanskelig for Musk-konsernet å gjennomføre sin strategi. Kursmålet ble likevel jekket opp fra 400 til 490 dollar. Dagens aksjekurs er rundt 400 dollar.

For øvrig rant det inn nye makrotall. I Frankrike utgjorde den årlige konsumprisveksten i desember 1,3 prosent, det samme som i november, men 0,2 prosentpoeng mindre enn ventet. I eurosonen bykset inflasjonen til 2,4 prosent, tilsvarende konsensusestimatet, mens arbeidsledigheten og kjerneinflasjonen holdt seg på henholdsvis 6,3 prosent og 2,7 prosent.

At inflasjonen fortsatt overstiger sentralbankenes målsetning har bidratt til betydelig høyere lange renter i flere deler av verden. I Storbritannia har 30-årige statsobligasjoner nå en effektiv rente på hele 5,2 prosent, mer enn noen gang siden 1998. Nivået i USA var tirsdag ettermiddag rundt 4,9 prosent, og her må vi tilbake til april 2007 for å finne høyere tall.