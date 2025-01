Trump-trusler løfter krigsaksjer

De fleste europeiske børsindeksene var ned onsdag, delvis grunnet en rekke overraskende svake makrotall. I Tyskland fikk fabrikkene 5,4 prosent færre ordrer i desember enn i november, mens null endring var ventet. Nedturen var den verste siden januar i fjor. Samtidig svekket detaljhandelen seg med 0,6 prosent, i stedet for å stige med 0,5 prosent. Som om ikke det var nok, skuffet en indeks som måler optimismen til eurosonens økonomi, med et fall til 93,7. Her må vi tilbake til november 2020 for å finne verre tall.

På toppen av dette truer påtroppende president Donald Trump nå med å bruke økonomisk eller til og med militær makt for å ta over Grønland, dersom Danmark ikke frivillig gir fra seg øyen. Området inneholder store forekomster av sjeldne mineraler, og det kan også ha en viktig forsvarsstrategisk rolle for USA.

At USAs øverstkommanderende «ikke utelukker» en invasjon av et EU-område skapte entusiasme for europeiske våpenaksjer, idet stadig flere innser at Europa er nødt til å bygge opp sitt eget forsvar. Følgelig lå franske Dassault Aviation, som blant annet produserer jagerflyet Rafale, på toppen i Stoxx 600-indeksens avkastningsliste, med en oppgang på nesten 4 prosent. En britisk produsent av krigsutstyr, BAE Systems, fikk samtidig et løft på mer enn 2 prosent, mens en tredje aktør i sektoren, Thales, ble godt over 3 prosent mer verdt.

I det amerikanske markedet kollapset aksjer knyttet til kvantedatabehandling, etter at Nvidias toppsjef Jensen Huang hevdet at det vil ta 15-30 år før en «svært nyttig» kvantedatamaskin blir utviklet.IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum og Quantum Computing var ved halv fem-tiden onsdag ned med 44-47 prosent.

EBay fikk derimot en kursoppgang på mer enn 11 prosent. Den nettbaserte markedsplassen har inngått et nytt partnerskap med Meta Platforms. Tanken er at eBays annonser også skal vises på Facebook Marketplace.