Ifølge uttalelser fra Nippon Steel og U.S. Steel, har Biden-administrasjonen besluttet å utsette en ordre som ville tvinge japanske Nippon Steel til å avbryte sitt bud på 14,9 milliarder dollar for U.S. Steel. Det melder Reuters.

Utsettelsen er til 18. juni i år.

«Vi er glade for å ha fått mer tid til å vurdere våre alternativer», sier en talsperson for Nippon Steel.

Utsettelsen kommer i en tid der oppkjøpet har møtt betydelig motstand, og det er usikkert hvordan det vil påvirke fremtidige forhandlinger mellom de to selskapene.

«Dette gir oss en mulighet til å navigere i de politiske farvannene som omgir denne avtalen», la talspersonen til, ifølge Reuters.

Biden-administrasjonens beslutning kan ha vidtrekkende konsekvenser for stålindustrien i USA, ettersom det kan påvirke konkurransen og prisene i markedet.

USAs president Joe Biden bestemte 3. januar seg for å nekte japanske Nippon Steel å kjøpe opp stålselskapet US Steel, ifølge kilder til Washington Post.

Biden har tidligere sagt at han er imot avtalen, og at det er «livsviktig» at US Steel forblir et amerikanskeid og -styrt selskap.

US Steel sliter økonomisk og har sagt at det trenger avtalen med Nippon Steel for å sikre tilstrekkelig investering i stålverk i delstaten Pennsylvania.

Påtroppende president Donald Trump har også varslet at han ville stanse salget. Bare dager etter at Trump ble gjenvalgt i november sa Nippon Steel at de håpet avtalen kunne sluttføres før årsskiftet, før Trump er tilbake i Det hvite hus.

Artikkelen er utarbeidet med bistand av AI, og kvalitetssikret av Finansavisens journalist.