7. februar presenterer Yara sine kvartalstall. I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Niclas Gehin at han forventer et EBITDA-resultat på 562 millioner dollar i fjerde kvartal 2024, og beskriver dagens prising som attraktiv. Han gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, og opererer med et kursmål på 425 kroner.

Analysefakta Aksje: Yara

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 425 (425)

Gehin ser oppside i aksjen, uavhengig av retningen på gassprisene i EU, og bemerker at aksjen handles til sitt laveste nivå på 15 år til tross for normaliserte inntjeningstall.

DNB Markets har oppjustert estimatet for resultat pr. aksje med åtte prosent for 2024 og med om lag tre prosent for årene 2025-2026. Analytikeren tror en avklaring rundt selskapets investeringsplaner for 2025 vil fjerne en viss usikkerhet blant investorer.

Gehin fremhever at Yara er attraktivt priset basert på en estimert P/E på 7 for 2025 og en pris/bok på 0,9 , sammenlignet med historiske og tilsvarende selskapers gjennomsnitt. Han forventer et utbytte på 18 kroner pr. aksje for 2024, tilsvarende en avkastning på seks prosent, opp fra fem kroner i 2023.

Selv om gjeldsnivået målt som netto rentebærende gjeld (NIBD) i forhold til driftsresultatet er 1,7, noe som kan begrense finansieringsevnen for investeringer i blå ammoniakk, forventer analytikeren at Yara vil tilpasse seg situasjonen gjennom målrettede kostnads- og investeringskutt.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 328,60 kroner, opp 3,6 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.