TikTok saksøkes i Storbritannia

Det kinesisk-eide sosiale nettverket TikTok er ifølge Bloomberg saksøkt av den britiske innholdsmoderatoren Olivia Anton Altamirano, som mener selskapet diskriminerer henne for funksjonshemminger. I tillegg skal selskapets dårlige arbeidsmiljø ha forårsaket stress og komplikasjoner i svangerskapet hennes.

Altamirano jobbet ifølge avisen med TikToks Badness Project, som går ut på å fjerne skadelig innhold. Hun ble ansatt i 2020 og jobber fremdeles i selskapet.

I dokumenter tilknyttet søksmålet skal hun ha hevdet at hun fikk oppgaver og mål som var umulig å innfri, og at hun ble diskriminert for å ha den nevrologiske sykdommen multippel sklerose (MS). TikTok har på sin side avvist anklagene.

Saken går videre

TikTok klarte ikke å avvise kravene i saken som var oppe i arbeidsretten i London, og saken skal dermed gå videre til neste fase. Dommer Mark Emery kommenterte ifølge Bloomberg at det ikke betyr at kravet har særlig gode utsikter til å lykkes, men at det heller ikke kan umiddelbart avvises.

Selskapets advokater mener at Altamirano ikke ble gitt urealistiske mål, og at sjefen hennes skal ha sørget for at hun fikk den nødvendige støtten for å kunne jobbe med MS.

Rettslig trøbbel

I tillegg til søksmålet i Storbritannia befinner TikTok seg også i en langvarig rettsak i USA, der det vurderes å innføre et forbud. Selskapet sloss også mot et søksmål som ble inngitt tidligere i august av det amerikanske justisdepartementet, som hevder at ByteDance tillot millioner av barn under 13 år å opprette kontoer uten foreldrenes kunnskap eller samtykke.