Den tidligere Wirecard-sjefen Markus Braun og to andre ledere i det konkursrammede tyske betalingsselskapet ble torsdag dømt i domstol i München til å betale 140 millioner euro, tilsvarende 1,65 milliarder kroner, pluss renter i erstatning til betalingsgruppens bobestyrer for brudd på profesjonelle plikter.

I en langvarig sivil sak som ble anlagt av Wirecards bobestyrer Michael Jaffé, ble Braun, tidligere finansdirektør Alexander von Knoop og tidligere produktsjef Susanne Steidl funnet personlig ansvarlige for tap som følge av usikrede lån til bedragerske forretningspartnere i Singapore som aldri ble tilbakebetalt, skriver Financial Times.

Braun har vært i politiets varetekt i over tre år og står overfor en langvarig straffesak. Mens Von Knoop og Steidl er ikke arrestert, men ble siktet for tillitsbrudd i forrige måned.

Dommen er ikke endelig og er adskilt fra strafferettssaken mot Braun.



Risikerer 15 år

Selskapet ble begjært konkurs i juni 2020 etter å ha avslørt at halvparten av inntektene og 1,9 milliarder euro i kontanter ikke eksisterte. Ifølge Reuters førte dette til at søkelyset ble rettet mot politikere som støttet selskapet og tilsynsmyndigheter som ble anklaget for å handle for sent.

Adm. direktør Braun ble i etterkant siktet for bedrageri, tillitsbrudd, regnskapsmanipulasjon og markedsmanipulasjon, og risikerer opptil 15 år i fengsel. Han har imidlertid hele tiden nektet for å ha gjort noe galt.

Den tidligere finanstoppen kommer nok til å få problemer med å betale tilbake til konkursboet. For selv om han var tidligere kategorisert som milliardær, var mesteparten av formuen hans var bundet opp i det som nå er verdiløse aksjer og hans gjenværende formue er blitt beslaglagt av retten. Dette gjorde at stjerneadvokaten Alfred Dierlamm, som hadde representert Braun i flere år, før sommeren trakk seg som finanstoppens advokat etter at pengene tok slutt.

Tilstod

I tillegg til Braun er også visefinansdirektør Stephan von Erffa og Wirecards Asia-representant Oliver Bellenhaus på tiltalebenken i straffesaken, beskyldt for bedrageri. Aktor hevder at trioen fant på inntektsstrømmer med tredjepartsselskaper for å blåse opp Wirecards kontoer og få selskapet til å virke lønnsomt til tross for at det ikke var det.

Bellenhaus har tilstått og opererer som et hovedvitne for påtalemyndigheten, og fortalte i desember at Wirecard var en svindel fra starten med Braun «i kjernen av alt», skriver Barrons.

Strafferettssaken mot Braun og to andre tidligere Wirecard-topper begynte i desember 2022 og forventes å pågå langt inn i neste år.