Da president Vladimir Putin invaderte Ukraina i februar 2022, ble hundrevis av passasjerfly stående fast i Russland. Onsdag denne uken møtes flyeiere og forsikringsselskaper for en av de mest komplekse og dyre rettssakene noensinne i High Court i London, skriver Financial Times.

Flyeierne – deriblant verdens største kommersielle flyleasingselskap AerCap — søker omtrent 3 milliarder dollar fra forsikringskjemper som AIG, Chubb og Lloyd’s of London i rettssaken som etter planen skal vare frem til jul. AerCap søker erstatning for over 100 fly.

– For tidlig å erklære tap

Tilbydere av flyforsikring står ifølge avisen overfor sitt potensielt største tap noen gang – inklusive 9/11, etter at mer enn 500 fly med en antatt markedsverdi på rundt 10 milliarder dollar ble strandet i Russland etter Ukraina-invasjonen. Vestlige leasingselskaper klarte å hente tilbake noen fly, men de fleste har blitt værende i Russland og flys fortsatt av russiske selskaper.

Forsikringsselskapene har engasjert flere av Englands mest fremtredende forretningsadvokater, og disse kommer til å argumentere for at det er for tidlig å erklære tap, ikke minst fordi flyene ikke er blitt ødelagt og kan fortsatt kan komme til rette igjen.

Advokatene ventes ifølge Financial Times å påpeke at Russland/Ukraina-konflikten fortsatt kan løses – til dels avhengig av hvem som vinner høstens presidentvalg i USA, men også å fremheve at forsikringspolisene er formulert slik at leasingselskapene ikke er dekket.

Beslaglagt eller stjålet?

I tillegg til å avgjøre om leasingselskapene har forsikringsdekning, må High Court i London avgjøre hvilke forsikringsselskaper som er ansvarlige – og under hvilke typer poliser: krigsdekning eller dekning for «all risiko.»

For å gjøre det vil dommeren ifølge avisen prøve å fastslå den juridiske «årsaken» til ethvert tap: om flyene ble beslaglagt av den russiske staten eller stjålet av flyselskapene.

Parallelt med rettssaken som starter denne uken er prosesser som dekker gjenforsikring også underveis, og en rettshøring er planlagt i november – også det i London.