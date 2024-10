I nesten ett år har Petter Olsen kjempet for å få sine finanser lappet sammen. Nylig gikk han konkurs, og onsdag må han møte i Oslo tingrett. Samlede krav er på nesten 780 millioner kroner. Det var Skatteetaten, gjennom sitt krav på 236 millioner, som satte ned foten for rekonstruksjonen og slo den 76 år gamle rederarvingen konkurs. Kreditorene har meldt i alt 122 krav.

– Vi arbeider videre for å sikre Ramme gårds fremtid, sier en tydelig preget Olsen på utsiden av rettssalen.

For nesten 30 år siden tronet Petter Olsen øverst på listen over Norges 400 rikeste sammen med sin nær 20 år eldre bror Fred.

Selger for 100 millioner

Advokat i Wikborg Rein, Leif Petter Madsen, er oppnevnt som bostyrer av tingretten.

– Petter Olsen har brukt 1,75 milliarder kroner på Ramme gård. Når vi nå står her i dag med en personlig konkurs er det svært dramatisk, rett og slett. Det er det, sier Madsen, ifølge DN.

Markedsverdien av Ramme gård var bokført til 1,4 milliarder og er nå i ferd med å bli solgt for kun 100 millioner kroner, legger Madsen til.

«I tillegg til å selge kunst, har han tatt opp betydelige lån for å kunne finansiere dette», skriver Madsen i innberetningen. Salget av «Skrik» i 2012 for 107 millioner dollar (615 millioner kroner med daværende kurs) utgjør det største enkeltsalget.

Konkursbehandling vil bestå i at det blant annet gjennomføres salg av Olsens kunst og hans livsverk Ramme gård og hjem i Bærum – prakteiendommen «Langveis» på 64 mål på Gjettum.

Olsen var ved konkursåpning eier av en betydelig kunstverksamling bestående av 25 verk av Edvard Munch, 13 verk av Theodor Kittelsen, 13 verk av Christian Krogh, 10 verk av Peder Severin Krøyer og 6 verk av Paul Fischer.

Summen av bokførte eiendeler var nær 2 milliarder kroner ved inngangen til året. Det er langt over de verdier som har vist seg mulig å oppnå ved den realisasjon som både har skjedd og som fortsatt pågår.

«Reel egenkapital er derfor negativ med god margin», skriver Madsen.

Mareritt

Petter Olsen ble nektet innvilget et momskrav på 100 millioner kroner for investeringer i Ramme gård, fordi skattemyndighetene mener at investeringene er så enorme at prosjektet ikke er egnet til å gå med overskudd i overskuelig fremtid. Olsen protesterte og tok saken helt til Høyesterett – og tapte. Resultatet var at han måtte punge ut 115 millioner kroner, hvorav 60 millioner er betalt. Han har også et lån i DNB på 550 millioner som er forfalt.

For et år siden dukket det opp nok et skattekrav, denne gang på 236 millioner kroner. Da sa det stopp for rederarvingen, som fikk gå til tingretten og be om hjelp til å finne best mulig løsning for kreditorene og ham selv.