Ny advokatlekkasje hos DLA Piper

Kvale henter tre partnere fra DLA Piper. Det skjer bare noen uker etter at det ble kjent at tre andre sentrale partnere i det britisk/amerikanske advokatfirmaet brått sa opp sine stillinger en helg i september og sluttet kort tid etter.

De tre som nå går til Kvale er Fredrik Verling, Helge Neraal og Tommy Bruun. Felles for de tre er at de jobber mye med entrepriserett, som er et nytt strategisk satsingsområde for Kvale.

– Vi er virkelig stolte av rekrutteringen og den tillit de tre viser oss ved å fortsette sine karrierer som partnere i Kvale. De er anerkjent både i bygg- og anleggsbransjen, sier firmaets ledende partner Marius L. Andresen.

Nå har DLA Piper mistet fire sentrale partnere som jobber med entrepriserett på kort tid. Ved månedsskiftet sluttet Hans Christian Brodtkorb, som også jobber med det fagfeltet. Han begynte hos Selmer. Sammen med ham dit fulgte kollega Sveinung Mjaugedal.

Brodtkorb var i mange år ledende partner i DLA Piper, og senere styreleder, ikke bare i Norge, men for advokatfirmaets nordiske selskaper.

Kaare Oftedal var den tredje partneren som sluttet ved månedsskiftet. Han var ledende partner før Camilla Wollan overtok stillingen. Oftedal har gått til Haavind.