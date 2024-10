Det blir stadig færre patentbyråer

Protector IP, Bryns Patentkontor, Tandberg Innovation og Oslo Patentkontor er firmanavn som nå er helt borte fra oversikten over de største patentbyråene i Norge.

Førstnevnte ble fusjonert inn i tradisjonsrike Bryn Aarflot, som er noe av grunnen til at selskapet hadde et solid byks i inntektene sine i fjor med 57 millioner kroner.

I årsberetningen opplyser Bryn Aarflot at de hadde økt tilgang av oppdrag i fjor, og utviklingen har fortsatt nå i 2024.

Sårbar som liten

Å styrke størrelsen og øke den faglige bredden i staben var et viktig argument for at Bryn Aarflot og Protector IP fant sammen.

Siden det pågår en konsolidering i bransjen, så blir man fort litt sårbar om man er for liten, uttalte ledelsen til Finansavisen.

Det gjelder spesielt i disse tider hvor det også pågår et teknologisk kappløp og bruk av kunstig intelligens i IP-sektoren.

Også AWA Norway vokste godt i fjor, og noe skyldes at selskapet slukte Oslo Patentkontor året før. Omsetningen økte fra 21,5 til nesten 41 millioner kroner. Nå skyldes ikke hele veksten oppkjøpet av Oslo Patentkontor, men fusjonen har bidratt godt.

Regnskapsendring

Tandberg Innovation ble overtatt av Zacco Norway, med begrunnelsen av at man ønsket flere ben å stå på i det norske markedet.

Hvor store Zacco faktisk var i fjor, rent omsetningsmessig, er det bare noen få som vet.